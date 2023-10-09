男子手機定位都沒移動 桃市消防2度搜山終於尋獲

男子獨自到桃園虎頭山，因手機定位都沒移動，親友緊急報案協尋，消防人員2度搜山終於找到人。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/10/09 18:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕28歲簡姓男子因心情不佳，獨自開車到桃園虎頭山，家人發現其手機定位都未移動，趕到現場尋找，卻只見車子不見人，車內留有手機、鞋子，還發現快喝完的酒、2把刀及血跡，桃園市消防局大有分隊獲報後2度動員搜山，終於在今天上午找到人，簡男身上有多處擦挫傷但意識清醒，疑似有血胸症狀，隨即將他送往北榮桃園分院救治。

簡男親友於今天上午4點多報案協尋，大有消防分隊分隊長蘇翊瑄隨即率消防人員5人，出動救護車及水箱車至現場展開搜索行動，並由警方協助調閱路口監視器，確認其是否仍在山上，後因夜間視線不佳，於車輛附近大範圍搜索後，消防人員便先返隊，於上午再度出動消防人員30人、 義消人員8人及吉普車救援協會6人，共計44人至現場協助搜索失蹤民眾，所幸於上午10點51分順利找到人。

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簡男自述心情不佳，開車抵達虎頭山停機坪後，便朝山下走去，現場經救護人員評估，他身上有多處擦挫傷但意識清醒，疑因持刀刺傷自己有血胸症狀，隨即將他送醫救治；消防人員籲，民眾若遇困難應尋求家人或專業心理諮商師協助，而近期鋒面通過且東北季風增強，北部皆有降雨可能性，也應避免登山行為，以免發生危險。

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