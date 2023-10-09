為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男子手機定位都沒移動 桃市消防2度搜山終於尋獲

男子獨自到桃園虎頭山，因手機定位都沒移動，親友緊急報案協尋，消防人員2度搜山終於找到人。（記者鄭淑婷翻攝）

男子獨自到桃園虎頭山，因手機定位都沒移動，親友緊急報案協尋，消防人員2度搜山終於找到人。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/10/09 18:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕28歲簡姓男子因心情不佳，獨自開車到桃園虎頭山，家人發現其手機定位都未移動，趕到現場尋找，卻只見車子不見人，車內留有手機、鞋子，還發現快喝完的酒、2把刀及血跡，桃園市消防局大有分隊獲報後2度動員搜山，終於在今天上午找到人，簡男身上有多處擦挫傷但意識清醒，疑似有血胸症狀，隨即將他送往北榮桃園分院救治。

簡男親友於今天上午4點多報案協尋，大有消防分隊分隊長蘇翊瑄隨即率消防人員5人，出動救護車及水箱車至現場展開搜索行動，並由警方協助調閱路口監視器，確認其是否仍在山上，後因夜間視線不佳，於車輛附近大範圍搜索後，消防人員便先返隊，於上午再度出動消防人員30人、 義消人員8人及吉普車救援協會6人，共計44人至現場協助搜索失蹤民眾，所幸於上午10點51分順利找到人。

簡男自述心情不佳，開車抵達虎頭山停機坪後，便朝山下走去，現場經救護人員評估，他身上有多處擦挫傷但意識清醒，疑因持刀刺傷自己有血胸症狀，隨即將他送醫救治；消防人員籲，民眾若遇困難應尋求家人或專業心理諮商師協助，而近期鋒面通過且東北季風增強，北部皆有降雨可能性，也應避免登山行為，以免發生危險。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
7旬翁騎車自摔 竹縣消防靠「尋找iPhone」順利救人
2023/09/19 18:37

7旬翁騎車自摔 竹縣消防靠「尋找iPhone」順利救人
5歲女童找媽媽迷途 正妹警陳靜雯「用這招」帶她回家
2023/09/07 23:37

5歲女童找媽媽迷途 正妹警陳靜雯「用這招」帶她回家

宏匯廣場3週年慶 搶攻國慶商機再推獨家優惠
北部女子失聯2天家屬急報案 台東警方協助尋回
2023/09/02 11:19

北部女子失聯2天家屬急報案 台東警方協助尋回
花蓮失意男離家觀浪 警手機定位在台東長濱尋獲
2023/08/21 11:37

花蓮失意男離家觀浪 警手機定位在台東長濱尋獲
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播