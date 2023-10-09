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老父贈房地後兒子未履行3條件 父打官司要回房產

父親贈與房地給兒子，附加條件是「年節負責拜祖先」…等，兒子後來未照約定條件，南投地院判撤銷贈與。（記者陳鳳麗攝）

父親贈與房地給兒子，附加條件是「年節負責拜祖先」…等，兒子後來未照約定條件，南投地院判撤銷贈與。（記者陳鳳麗攝）

2023/10/09 00:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有劉姓老翁將房、地以贈與方式過戶給長子，口頭附帶「孝順長輩」、「讓父親和阿嬤住到百年後」、「年節負責祭拜祖先」的條件，惟長子陪妻回中國1年多，還要把房子出租要父親搬到後方房間，老父怒提「撤銷贈與」民事訴訟，南投地院法官判准撤銷贈與，要長子把房地轉移登記給老父。

劉姓老翁8年多前，在妻子同意下，將房子和後方的一筆土地，贈與過戶給長子，當時他在次子見證下，口頭告訴長子，房子是他和老母親住了數十年的地方，長子必須讓兩老住到百年後（過世），另外長子還必須「孝順長輩」、「年節負責祭拜祖先」，長子也點頭說好。

惟長子2021年底陪中國籍妻子回中國，直到今年4月下旬才回台，且請其父親搬到後方，因他經濟不佳要把前面房子出租，父親不肯，長子一度要次子花錢把房子買去，父親幫次子開的價錢讓長子極不滿意，憤怒下說出「寧可魚死網破大家都不要活了」的話，其父無法忍受長子的態度，向南投地院提出銷贈與的民事訴訟。

老翁的長子在法庭上辯稱，疫情前盡力孝順雙親，從未趕父親離開，1年多沒回台祭拜祖先是因疫情回不來，另因經濟不好才想出租房屋，請父親搬至後方土地的小房間，也不是趕他出去。

南投地院法官經查劉父和次子等人的證詞，以及LINE文字紀錄，還有長子出入境紀錄，認定長子的確有違反贈與負擔條件，准予撤銷贈與。

律師張鈞翔表示，這是附有負擔的贈與，因此依民法第412條之1，認定劉姓長子未履行負擔，判決撤銷贈與，並讓長子返還房地，該位長輩成功保住自己的權益。

張鈞翔也建議，長輩贈與晚輩房地，若有附加條件，最好能寫在契約，並且公證，以防未來萬一訴訟時舉證困難。

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