Gogoro光天化日被偷？車主嚇報案 警揭消失之謎也笑了

警方過濾路口監視器，發現「狗狗肉」被人徒手牽上小貨車載走。（警方提供）

2023/10/08 21:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名Gogoro電動機車車主，6日誤將車鑰及手機鎖在置物箱，隔天帶著備用鑰匙取車時，發現整輛機車竟憑空消失急報案，員警調閱周邊監視器，原來廖男返家後透過臉書私訊經銷商協助處理機車上鎖問題，因手機不在身邊未能及時聯繫，機車也被經銷商派員載走，幸在員警抽絲剝繭下，揭開這場機車消失之謎。

台中市第三分局勤工派出所員警當天下午值勤時，30多歲廖男神色慌張衝警所表示，前一天晚上他準備騎車回家，放置物品時不慎將電動機車的鑰匙連同手機一起鎖進置物箱，當時天色已晚便先行返家，打算隔天再拿備用鑰匙前來取車，沒想到稍早回到現場，竟發現整輛機車不翼而飛。

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由於這部電動機車是廖男平時上下班重要的交通工具，不僅價格不斐，培養出來的戰鬥情感更是無可取代，他心急如焚趕緊向警方求助，只是未發動的電動機車竟憑空消失實在不尋常，員警立即調閱周邊監視器尋找蛛絲馬跡，發現有輛小貨車當天中午抵達現場，車上下來2名男子將廖男的電動機車，以人力牽引方式運上小貨車後隨即離開。

光天化日之下運走機車的大膽行徑，讓警方也十分狐疑，進一步追查這輛小貨車，發現竟是代理電動機車的經銷商，員警研判可能是誤會一場，立即向該經銷商與廖男進一步確認，果然成功解開烏龍的機車消失之謎，原來廖男誤將車鑰及手機鎖入置物箱，返家後曾透過臉書私訊經銷商求助。

經銷商發現求救訊息後前去將機車載回處理，卻因廖男手機不在身邊，雙方未能及時溝通，才讓廖男以為機車遭竊急得像熱鍋上的螞蟻，在誤會解開後，廖男也頻頻向警方表示感謝。

勤工所長裘景智表示，民眾找不到汽機車事件時有所聞，有時是忘記停放位置、或因違規停車遭拖吊、更曾發生同住家人使用誤以為遭竊的烏龍情事，呼籲民眾當下應保持冷靜仔細查證，也提醒民眾勿將貴重物品放置於機車置物箱或車內明顯處，以避免引來有心人士的覬覦。

經查才發現是烏龍一場。（警方提供）

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