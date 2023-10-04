誆妻友人要借50萬卻私吞 娘家反遭掛白色喪禮燈籠報復

朱男為替表弟出氣，到辛家懸掛白色喪禮燈籠，橋頭地院依恐嚇危害安全罪判拘役10天。 （資料照）

2023/10/04 22:26

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓男子自己缺錢花用，卻不敢跟妻子開口，竟對妻子辛婦謊稱，是李姓友人要借50萬元，辛婦同意借款，後來李男未還款，辛婦向他催討才東窗事發，曾在葬儀社任職的朱男，為替表弟李男出氣，到她娘家懸掛10多個白色喪禮燈籠，被橋頭地院依恐嚇危害安全罪，判處拘役10天，得易科罰金。

據了解，黃姓男子亟需用錢，不敢跟妻子辛婦開口，竟謊稱李姓友人投資做生意要借錢，辛婦礙於大家朋友一場，大方同意借款50萬元後，發現李男未在約定期限內還款，於是向他催討債務，李始知被黃男出賣。

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後來，李向曾任職葬儀社的表哥朱姓男子抱怨此事，朱為替他出氣，乃於去年12月4日凌晨，開車前往高雄市楠梓區辛婦娘家，涉嫌在門口懸掛10多個白色喪禮燈籠，辛家人清晨外出見狀，當場嚇呆了。

楠梓分局接獲報案，循線查出朱男涉案，傳喚他到案說明後，依恐嚇罪嫌移送橋頭地檢署偵查起訴，由於朱男認罪，地院改依簡易程序處理。

承辦法官開庭調查，依一般民間信仰，對於喪禮燈籠的使用及意涵，一為守喪期間將燈籠懸掛於屋外，使家中保持明亮，引領往生者返家；二為提醒路過之人，若有禁忌請迴避。

不過時至今日，社會大眾會認為掛白色燈籠，足以讓人有遭受不測以致死亡的聯想，因而心生畏懼，仍依恐嚇危害安全罪判處拘役10天，如易科罰金，以1000元折算1日，可上訴。

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