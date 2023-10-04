高齡股神? 父2個月輸光50萬及一台貨車 事後反嗆：妳上輩子欠我的

網友發文痛訴，爸爸把媽媽借給他的50萬以及還在貸款的貨車全輸光，卻一點悔意也沒有，還反嗆「上輩子欠他的」；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/10/04 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文表示，家中父親最近出手闊綽，會請家人吃大餐，一問之下才知道媽媽竟借給爸爸50萬元，不料，2個月內爸爸竟把錢揮霍到一毛不剩，事後回應更令人傻眼。

網友在《Dcard》以「媽媽被爸爸詐騙50萬」為題發文，表示自己爸爸最近突然出手闊綽，突然會請家人吃大餐，讓原PO很困惑，直到某天原PO媽忍不住透露，爸爸已經學會操作股票的技術，每天都可以賺錢，於是原PO媽借了爸爸50萬元，希望讓他可以鹹魚翻身。

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原PO一聽到驚覺大事不妙，並且很緊張的詢問細節，「我媽媽說我爸爸借錢給她的利息是一個月2萬元，還跟她說按照這樣下去，一年她就可以回本了，還鼓勵我媽媽把領到的利息全部花光，享受一下有錢的感覺」。

原PO說道，自己爸爸爸已經快70歲，腦筋不是很聰明，「他就是玩股票玩到房子賣光身上沒有錢，而且怎麼可能有穩贏的技術，股神也沒那麼厲害」，原PO不斷勸說自己媽媽要把一部分錢拿回來，結果才得知，在2個月內爸爸不僅輸掉媽媽的50萬元，還把自己唯一的資產貨車抵押貸款30萬元，一起輸光。

原PO接著透露，媽媽每天都在後悔，辛苦好幾年存的錢已經一毛不剩，「我爸爸一點悔意也沒有，還對我媽媽說是上輩子欠他的」，爸爸每個月車貸要還3萬、房租1萬，到時候繳不出來又要死皮賴臉的要家人幫他付，還揚言要到原PO公司大樓門口當乞丐拿紙牌告訴大家他是原PO的爸爸，讓原PO十分傻眼及無奈。

貼文曝光後，引發網友熱議，「下流老人就是這樣來的，先顧好自己的經濟獨立不然會跟著被拖下水」、「離開家啊，妳爸媽問題都不小」、「離開吧，不然接下來不知道還有什麼故事」、「那就讓他去舉牌呀！會講出這樣話的人，沒幾個敢啦！」、「笨蛋不會因為老了就突然變聰明」。

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