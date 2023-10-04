7旬婦遇投資詐騙匯60萬「裝潢款」 幸被行員、警方擋下

70歲婦人近日遭到假投資詐騙，還聽信詐團，昨前往北市大安區銀行匯款時，跟行員說自己是要匯裝潢款。（記者鄭景議翻攝）

2023/10/04 15:11

〔記者鄭景議／台北報導〕70歲高姓婦人，近日遭到假投資詐騙，還聽信詐騙集團，昨前往北市大安區銀行匯款時，跟行員說自己是要匯「裝潢款」，但行員仔細詢問後發覺有異，馬上通報警方前來，一問之下察覺婦人遭詐騙，儘管婦人執意要將60萬匯出，警方仍耐心相勸，總算勸得婦人懸崖勒馬。

據了解，當時銀行行員關懷提問時，發現婦人從來沒見過這個裝潢業者，匯款收款人與業者姓名也不相同，且收款帳戶也有異常，因此立刻通知警方到場協助。

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警方到場後，詢問婦人關於裝潢的問題婦人皆無法應答，顯有異常，最後在警方耐心解釋此為詐騙集團慣用手法，並由銀行查詢婦人欲匯款之帳戶，表示該帳戶已遭通報為警示帳戶。

婦人聽到帳戶已經被警示，才坦承說出自己是因為要匯款給某投資公司，所幸及時為警方及銀行勸阻，避免大筆金錢損失，婦人對行員的機警及警方即時勸阻感激不已。

大安分局呼籲，近期詐騙集團手法更新，為了不讓被害者到銀行匯款踢鐵板，事前擬好對策，要求被害人改用裝潢修繕房屋當藉口，企圖蒙騙銀行櫃台人員。如有遇有上述情形，請小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。若民眾仍有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，以免上當受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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