海陸戰情官擅離職守被送辦 桃檢依擅離勤務所在地罪嫌究責

海軍陸戰隊項姓上尉擔任戰情官卻擅離職守，部隊報由憲兵隊處理送辦，桃園地檢署偵結依陸海空軍刑法擅離勤務所在地罪嫌究責。（記者余瑞仁攝）

2023/10/04 13:18

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海軍陸戰隊桃園某營區39歲項姓上尉，去年10月間擔任戰情官時，卻涉嫌於當天深夜未經部隊長官核可、無故擅離職守，直至翌日上午8點勤務交接時才返回崗位，經部隊報由桃園憲兵隊調查後函送桃園地檢署偵辦。檢察官訊問時，項姓上尉坦承上情，指稱是回到自己辦公室辦公，檢方偵結依違反陸海空軍刑法之擔任警戒職務之人擅離勤務所在地罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，項姓上尉在海軍陸戰隊桃園市某營區擔任後勤官，去年10月28日上午8點起擔任營區戰情室留守戰情官，負責掌握部隊演訓、調動、軍紀安全、明日重大工作管制等勤務，但項男卻於當天深夜11點30分，未經長官核可，擅離戰情室崗位至營區後勤室辦公室作業，至翌日上午8點才回到戰情室交接班，部隊長官獲悉震怒，報由桃園憲兵隊調查後函送桃園地檢署偵辦。

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檢方傳訊時，項男坦承犯行，指稱當時是回到自己後勤官辦公室辦公，沒有怠忽職守問題；檢察官依桃園憲兵隊提供戰情室留守紀錄等清單，認為其犯行明確，依陸海空軍刑法第35條第一項前段之擔任警戒職務之人擅離勤務所在地罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。依相關法條，項姓上尉將恐面臨6月以下有期徒刑、拘役或5萬元以下罰金。

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