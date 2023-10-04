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被檢舉禁帶外食入「皇家廳」 美麗新宏匯影城抗罰敗訴

新莊最大電影院「美麗新宏匯影城」因禁止消費者將外食攜入「皇家廳」，遭開罰2萬元；業者雖提告請求撤罰，仍被北高行判決敗訴。（資料照）

新莊最大電影院「美麗新宏匯影城」因禁止消費者將外食攜入「皇家廳」，遭開罰2萬元；業者雖提告請求撤罰，仍被北高行判決敗訴。（資料照）

2023/10/04 11:29

〔記者溫于德／台北報導〕新北市新莊最大電影院「美麗新宏匯影城」，遭民眾檢舉禁止消費者攜帶外食進入「皇家廳」；但業者否認有逼消費者「禁帶外食」，不能依「新北市消費者保護自治條例」規定開罰2萬元，決定提告；台北高等行政法院認為新北市政府的裁罰沒有問題，判業者敗訴。

「美麗新宏匯影城」分為標準廳、皇家廳。去年2月14日有民眾檢舉業者禁止消費者將外食攜入「皇家廳」，經新北市政府派員勘查，發現影廳確實有公告「全面禁止攜帶外食」，因而認定業者違反電影片映演業所公告的「電影片映演業禁止攜帶外食定型化契約不得記載事項」，立即現場要求改正。

豈料，去年7月9日再度有民眾提出相同檢舉，指影城員工口頭告知不可攜帶外食進入「皇家廳」，經新北市政府再度派員查驗，發現現場雖已無公告，不過員工確實以口頭方式告知消費者禁帶外食，市府決定依規定對業者開罰2萬元。

業者不服，提告主張，全台電影院高達109間、910廳，其所經營的影城內，8個標準廳共有1738個座位、4個皇家廳則有128個座位，皇家廳的空間設計完全比照餐館，菜單內容更具有正規餐廳的規模。

而且皇家廳也會提供毛毯、絨布沙發，更可透過桌面下的服務鈴，由專人至座位上點餐、帶位及送餐，並非由消費者購買（外食）後攜入，主打高規格尊榮服務的高格調餐飲消費。

而這種輔以電影觀賞的複合式影廳的交易模式，能促進多元消費利益，消費者如果拒絕接受，大可選擇標準廳，甚至到他處觀看電影。

何況，業者並無任何優勢經濟地位，能逼使消費者接受「皇家廳禁帶外食」，新北市政府卻以公權力開罰2萬元，有違比例原則，應予撤銷。

北高行說明，消費行為雖然大多屬於「私」經濟行為，然而，現今商品、服務等多屬於大量生產、販售或提供的經濟型態，若企業經營者假藉經濟上的優勢地位，損害消費者的權益時，必定造成廣大消費者的權益受損，所以有必要藉由公權力加以監督，這也是就是消費者保護相關法令之所以訂定罰則的理由。

合議庭進一步指出，業者經營的「皇家廳」因全面禁止攜帶外食而屢生消費爭議、被民檢舉；而新北市政府並非一開始就決定開罰，是先要求改正，因業者未完全改正，才依規定對開罰2萬元，這種作法並未違反比例原則，決定判業者敗訴。

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