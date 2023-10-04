為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

喝酒配安眠藥撞死人還逃逸 酒店妹重判6年

官姓酒店妹在2020年4月間清晨4時多，酒駕撞死晨運婦後，肇逃500公尺持續衝撞才停下。（取自臉書，記者王捷翻攝）

官姓酒店妹在2020年4月間清晨4時多，酒駕撞死晨運婦後，肇逃500公尺持續衝撞才停下。（取自臉書，記者王捷翻攝）

2023/10/04 05:55

〔記者王捷／台南報導〕官姓酒店妹3年前凌晨喝酒開車又嗑安眠藥，撞死早起運動的婦人，肇逃被抓後，她還在警所打卡「搞了一個大陣仗」，引起社會關注，二審日前宣判，合議庭以她酒駕致人死亡、肇事逃逸，重判6年2個月徒刑。

2020年的4月11日清晨4點多，官女喝酒又吃了安眠藥，不知道為什麼她開車出門，在撞上運動的婦人後，她沒有下來關心死者，而是繼續開車，直到把輪子撞壞才停車。

在審理過程中，官女坦承犯罪，但她否認酒駕車致死和肇事逃逸，她強調沒喝酒，還解釋是誤吃加了米酒的燒酒雞，又改口是沒有加米酒的麻油雞，聲稱當時在酒測吹了很多次，都未顯示酒精濃度，不過她被送往醫院抽血時，酒測超標，換算成吐氣酒精濃度是0.615毫克，所以合議庭認定她有喝酒。

官女又辯稱，她在肇事前有吃安眠藥導美睡（Midazolam），藥單上顯示該藥有夢遊的副作用，所以在肇事過程中，她完全沒有意識，但是醫院的尿液檢測結果，她體內雖然有安眠藥成分，不過並不是導美睡，加上電梯監視器畫面拍到她神態沒有異狀，事發後還會連絡男友與朋友稱「出事了」，因此法官認定她有行為意識。

雖然官女聲稱她的父親罹癌、胞兄有身心障礙手冊，她是家裡的經濟支柱，律師也強調官女已經與被害人家屬和解，但是全案並沒有自首、刑法59條減刑適用的情況，因為酒駕撞死人不能引起別人的同情，二審考量種種因素，判處6年2個月徒刑。

官女的車嚴重受損。（民眾提供）

官女的車嚴重受損。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
他搶樓金項鍊連上3間酒店狂歡 25萬贓款2天喝剩3千元
2023/10/03 15:53

他搶樓金項鍊連上3間酒店狂歡 25萬贓款2天喝剩3千元
囚禁酒店包廂毆打討600萬 竹聯幫弘仁會小組長9人落網
2023/10/02 16:37

囚禁酒店包廂毆打討600萬 竹聯幫弘仁會小組長9人落網

「鳳凰Villa」隆大營建41週年年度鉅作
（娛樂時光機）陳文茜昔服安眠藥誤抖「小胖走了」 李昂老戰骨硬討博愛座
2023/09/29 08:00

（娛樂時光機）陳文茜昔服安眠藥誤抖「小胖走了」 李昂老戰骨硬討博愛座
直擊台中招待所火辣舉牌妹 蜜臀M字腿熱舞電暈客人
2023/09/26 06:34

直擊台中招待所火辣舉牌妹 蜜臀M字腿熱舞電暈客人
法操》你打我，我打你犯法？在旁喊加油也不行，什麼是聚眾鬥毆罪？
2023/09/22 15:10

法操》你打我，我打你犯法？在旁喊加油也不行，什麼是聚眾鬥毆罪？
劉亞仁砸千萬台幣買毒 強迫他人吸食、意圖銷毀證據惡劣至極
2023/09/18 19:37

劉亞仁砸千萬台幣買毒 強迫他人吸食、意圖銷毀證據惡劣至極
健康網》中藥材大缺貨！ 中醫：養心安神「酸棗仁」可用這6物替代
2023/09/15 10:28

健康網》中藥材大缺貨！ 中醫：養心安神「酸棗仁」可用這6物替代
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播