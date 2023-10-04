喝酒配安眠藥撞死人還逃逸 酒店妹重判6年

官姓酒店妹在2020年4月間清晨4時多，酒駕撞死晨運婦後，肇逃500公尺持續衝撞才停下。（取自臉書，記者王捷翻攝）

2023/10/04 05:55

〔記者王捷／台南報導〕官姓酒店妹3年前凌晨喝酒開車又嗑安眠藥，撞死早起運動的婦人，肇逃被抓後，她還在警所打卡「搞了一個大陣仗」，引起社會關注，二審日前宣判，合議庭以她酒駕致人死亡、肇事逃逸，重判6年2個月徒刑。

2020年的4月11日清晨4點多，官女喝酒又吃了安眠藥，不知道為什麼她開車出門，在撞上運動的婦人後，她沒有下來關心死者，而是繼續開車，直到把輪子撞壞才停車。

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在審理過程中，官女坦承犯罪，但她否認酒駕車致死和肇事逃逸，她強調沒喝酒，還解釋是誤吃加了米酒的燒酒雞，又改口是沒有加米酒的麻油雞，聲稱當時在酒測吹了很多次，都未顯示酒精濃度，不過她被送往醫院抽血時，酒測超標，換算成吐氣酒精濃度是0.615毫克，所以合議庭認定她有喝酒。

官女又辯稱，她在肇事前有吃安眠藥導美睡（Midazolam），藥單上顯示該藥有夢遊的副作用，所以在肇事過程中，她完全沒有意識，但是醫院的尿液檢測結果，她體內雖然有安眠藥成分，不過並不是導美睡，加上電梯監視器畫面拍到她神態沒有異狀，事發後還會連絡男友與朋友稱「出事了」，因此法官認定她有行為意識。

雖然官女聲稱她的父親罹癌、胞兄有身心障礙手冊，她是家裡的經濟支柱，律師也強調官女已經與被害人家屬和解，但是全案並沒有自首、刑法59條減刑適用的情況，因為酒駕撞死人不能引起別人的同情，二審考量種種因素，判處6年2個月徒刑。

官女的車嚴重受損。（民眾提供）

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