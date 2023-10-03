花上千萬買到爛尾樓又要不回錢 雲檢起訴涉詐欺3建商

2預售屋建案已停工，購屋民眾無法交屋，錢也要不回來。（雲林地檢署提供）

2023/10/03 21:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署偵辦古坑2房屋建案的建商涉嫌以不具履約能力的商行銷售建案，不法所得達7000多萬元，造成13名購屋民眾房子無法交屋，求償無門錢也拿不回來，全案偵查終結今天依涉嫌共犯詐欺罪嫌起訴2家建設公司負責人72歲吳男、56歲林女及公司行政人員32歲賴男等3人。

雲林地檢署檢察官葉喬鈞在去年6月接獲檢舉，指位有2家建設公司在古坑的2個新屋建案是爛尾樓，無法繼續興建，造許多購屋者求償無門，葉喬鈞調閱建商建案預售屋契約研究分析後，發現2家建商與購屋者所簽訂的契約，在履約保證條款上涉有詐欺之嫌，進一步召集調查局雲林縣調查站組成專案小組深入調查。

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雲林地檢署指出，專案小組成員今年5月4日兵分多路同步搜索8處、傳換4人偵訊，認為吳男、林女及賴男涉嫌共同以不實履約保證進行建案預售屋銷售，詐騙購屋民眾，且經清查2建案預售屋購買者，分別以800多萬至1400萬元不等購買，吳男等人詐騙可獲得契約利益達1億3000多萬元，實際已收取7000多萬元。

雲林檢方表示，全案偵結今天依涉犯刑法3人以上共犯詐欺罪嫌起訴吳男、林女及賴男3人。

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