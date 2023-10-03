小犬颱風外圍帶起7級巨浪 澎湖海巡艇外海接駁病患惹議

澎湖海巡隊接駁將軍病患，在外海接駁。（澎湖海巡隊提供）

2023/10/03 21:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕小犬颱風外圍環流影響，澎湖海域出現7級以上風浪，澎湖海巡隊前往將軍接駁病患，卻無法入港，在外海進行接駁，讓隨行的望安鄉長許賢德相當不滿，認為應入港接駁；澎湖海巡隊表示，300噸巡防艇吃水過重，將軍港無法泊靠，才會被迫在外海接駁。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部，今（3）日15時55分接獲望安鄉將軍衛生所通報，1名55年次男性民眾因消化道出血，有咳血症狀，急需後送馬公就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣線上10091巡防艇趕往救援。

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第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，並由將軍南安檢所協調1艘「八罩之星」交通船搭載傷患與醫護人員等2人出港，於將軍港外與10091巡防艇進行接駁，順利將人員以最大安全速率馳返馬公港，於17時48分交由消防局救護車載往衛福部澎湖醫院就醫。

由於小犬颱風外圍環流逼近，外海風浪高達7級，隨船出海後送的望安鄉長許賢德，認為外海接駁過於危險，希望未來將軍病患，可由交通船送往望安潭門港，再由海巡隊巡防艇進入水深的潭門港接駁比較安全；澎湖海巡隊表示，由於300噸巡防艇吃水較深，無法進入將軍港泊靠，如果鄉長許賢德協商進入潭門港，海巡隊願意全力配合，以民眾性命為優先考慮。

小犬颱風外圍環流影響，小船外海接駁惹議。（澎湖海巡隊提供）

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