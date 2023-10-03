惡老闆偷拍與女員工性愛過程 揚言散佈影片硬上「最後一砲」

周男與女員工性交，偷偷錄下過程，又以散佈性愛影片為由，硬上「最後一砲」得逞，高等法院判周應賠償130萬元確定。（記者楊國文攝）

2023/10/03 14:46

〔記者楊國文／台北報導〕周姓公司負責人被女員工指控偷拍2人性交過程，再以散佈影片為由，脅迫她到摩鐵「打砲」硬上得逞，還以這是「最後一次」，厚臉皮要求錄下來被拒，後來，周男為逼迫她不要離職，還傳訊息恐嚇她「不跟我，我一定毀了妳」，被害人憤而提告求償130萬元，高等法院維持一審判決，判周男應賠償130萬元確定。

被害人提告求償指出，2018年9月至11月間，曾以6、7千元代價和周男性交易，沒想到周竟偷偷拍下性愛過程。

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2019年1月14日，被害人告知周要離職，周稱只要和他做「最後一砲」，就讓她離開，不久，周帶她到摩鐵，被害人拒抗，周稱，若不答應要把影片傳出去，「毀掉妳」，還說既然是「最後一次」，要把過程錄下來，她抗拒不成，遭周性侵得逞。

被害人事後要離職，周不滿，竟傳訊息恐嚇，讓她相當害怕，因此提告求償130萬元。

周辯稱，2人乃合意性交，至於傳送「不跟我，我一定毀了妳」等大批訊息，僅是發洩情緒的用語，無恐嚇意圖，應該不會嚇到對方。

士林地院審理認定周侵害被害人的性自主權、貞操權，傳送恐嚇訊息也造成她精神上的痛苦，判應賠償130萬元。周不服，提起上訴。

高等法院採一審相同見解，仍判決周應賠償130萬元確定。

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