一夕狂輸10.6億神幣 「皇家輪盤」關台不認帳還勝訴

高雄市男子於網路娛樂城，一夜狂贏10.6億神幣，至遊戲廳一度關台不認賬。（取自娛樂城官網）

2023/10/03 06:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市朱姓男子2020年12月在知名藝人代言的網路娛樂城，一夜狂贏10.6億神幣，致娛樂公司針對「皇家輪盤」遊戲廳關台8小時，並宣布沒收因「機率異常」所贏的神幣，朱男不滿告上法院，請求「回復電磁紀錄」，橋頭地院認娛樂公司訂遊戲規章在先，判朱男敗訴。

判決指出，朱男主張，他在2019年12月加入該網路遊戲城成為遊戲會員，2020年12月8日3時30分許，以1元可充值神幣1千枚的比率充值890元，自當日3時31分起至7時22分止，投注累計贏得神幣11億1千5百17萬餘枚，不料，他一覺醒來再次登錄時，發現娛樂公司竟以遊戲機率異常為由收回其獲得之神幣10億6394萬餘枚。

請繼續往下閱讀...

遊戲網站並公告，當天00：00～08：00皇家輪盤所有押注輸贏的神幣回收，回收過程中玩家的帳號無法進行登入。朱男認娛樂城片面回收其10餘億神幣，欠缺正當性，構成不當得利，違反公平交易，提告要求回復其電磁紀錄。

該娛樂公司則稱，輪盤遊戲有38個號碼，每個號碼出現之機率約為2%，賠率最高之「0」、「00」數字於正常狀態下開出機率為5%至10%，當天投注紀錄，於前10筆投注紀錄中，「0」即開出3次；於第11至20筆投注紀錄中，「0」、「00」開出5次。

朱男下注過程中開出「0」、「00」機率約為25%，為正常機率之2至5倍，已超出合理之機率浮動範圍，機率異常甚為明顯，系統程式缺陷所導致之系統非正常狀態，應屬遊戲漏洞。依公司所約訂的遊戲規章，獲取不當遊戲幣，有權將玩家之帳號暫時凍結，並回收刪除因此獲取之遊戲幣。

橋頭地院審理認為，合約規章既已明訂程式漏洞（BUG）之定義，玩家因遊戲漏洞獲神幣有權沒入，因而判原告敗訴，全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法