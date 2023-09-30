彰化縣警局中秋發布人事異動 18名官警調整職務

中秋連假大風吹，彰化縣警局調動18人。（資料照）

2023/09/30 00:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣警局最新一波人事命令，共有18人調整職務！其中，保安警察隊長由溪湖分局副分局長施焜山調陞，9月13日剛從員林偵查隊長調陞秘書科局員的蕭志旺，將於10月2日接下交通隊副隊長新職務，不到1個月之內就調動兩次。

縣警局表示，這次調整18人的職務，都是參酌出缺職務遴選資格條件，依職期、地區、經歷等遷調原則及相關人員的品德操守、學識能力，通盤檢討適任人員，調動人員應於10月2日到任。

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調動名單如下：

溪湖分局副分局長施焜山調陞保安警察隊隊長、田中分局副分局長張淳閔調任溪湖分局副分局長、交通警察隊副隊長許自强調任田中分局副分局長、秘書科局員蕭志旺調任交通警察隊副隊長。

交通隊第1組組長陳雯龍調任交通隊第2組組長、田中分局警備隊隊長林健民調任交通隊第1組組長。

鹿港分局頂番派出所所長詹又霖調任鹿港分局福興分駐所所長、溪湖分局埔東派出所所長李賢達調任鹿港分局頂番派出所所長、交通隊鹿港分隊分隊長盧繹安調任溪湖分局埔東派出所所長、員林分局第2組巡官代理莒光派出所副所長李柏勲調任交通隊鹿港分隊分隊長。

田中分局朝興派出所所長魏摶億調任員林分局村上派出所所長、鹿港分局草港派出所所長郭彥宏調任田中分局朝興派出所所長、交通隊北斗分隊分隊長洪偉哲調任鹿港分局草港派出所所長、溪湖分局第5組巡官呂慶東調任交通隊北斗分隊分隊長。

交通隊溪湖分隊分隊長陳駿瑋調任芳苑分局巡官、保安警察隊隊本部分隊長葉文坤調任交通隊溪湖分隊分隊長、鹿港分局第4組巡官鄧俊傑調任保安警察隊隊本部分隊長、刑事警察大隊偵查第一隊偵查員李孝禹調任交通隊彰化分隊分隊長。

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