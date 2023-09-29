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父親要求給6000元孝親費！他怒嗆干我屁事 網轟：真的是白養

原PO認為自己沒住家裡，沒有養育父母的義務，憑什麼要拿錢回家；示意圖。（資料照）

原PO認為自己沒住家裡，沒有養育父母的義務，憑什麼要拿錢回家；示意圖。（資料照）

2023/09/29 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前在網路上發文抱怨，表示自己的父親在他剛上班時，就向他就借了2萬元，現在又要求每個月給6千塊孝親費，讓他不滿表示「我沒住家裡，沒有養育父母的義務，憑什麼要我拿錢回家。」

據網友在《爆料公社》發文抱怨，透露自己剛上班，父親就向他借了2萬元，後來又情勒他，要求每個月拿6千元當作孝親費，父母這樣的行為令他非常氣憤回應，「我沒住家裡，弟弟們住家裡給1萬干我屁事，我給2次就不給了。」

原PO接著透露，有次回家時，媽媽竟向他索取餐費，而原PO回應「老爸2萬先還再說」，母親聽到後立刻大罵他不孝，便開始說養育原PO這麼多年、唸大學學費很貴等事情，讓原PO感到被情勒。

原PO並在文中說出自己的想法，認為「父母本來就有養育子女的義務，但我沒住家裡 我沒養育父母的義務，憑什麼要我拿錢回家，舊時代的父母沒賺錢的本事只會勒索子女，連子女想買房子都沒辦法出頭期款了，到底還有什麼理由要我們孝順你們？」

貼文引起網友撻伐，原PO為此也憤怒回嗆，「我只是說了現在年輕人想講的話，一堆中年情勒仔就跑來秀下限，你們回去問問你們的小孩，是不是也跟我有一樣的想法？」

許多網友看到後紛紛表示，「不孝順父母，還敢出來抱怨真是厚顏無恥」、「這種人就是被寵壞到歪腦自私，不懂感恩」、「希望你的小孩，會向你對你的父母一樣的做法」、「在法律上，你是需要撫養父母的義務」、「這就是我不要生小孩的原因」。

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