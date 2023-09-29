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南投國姓義消分隊長 張豐巖觸電意外身亡

國姓鄉南港村社區發展協會理事長張豐巖，昨疑似維修抽水馬達不慎觸電身亡，社區痛失產業推手。（民眾提供）

國姓鄉南港村社區發展協會理事長張豐巖，昨疑似維修抽水馬達不慎觸電身亡，社區痛失產業推手。（民眾提供）

2023/09/29 16:39

〔記者佟振國／南投報導〕擔任南投縣國姓鄉義消分隊長的南港社區發展協會理事長張豐巖，昨天下午獨自前往溪邊維修抽水馬達，疑似不慎觸電暈倒，直到傍晚家人發現他沒有回家，發動親友鄰居前往尋找，晚間7點多才在溪邊發現他倒在河床上，已經死亡多時，今由檢警進一步相驗處理。

44歲的張豐巖急公好義，經常參與地方救難活動，擔任社區理事長努力推展社區產業與銀髮長輩照顧，他的意外驟逝，令親友、社區居民心痛不捨。

警方調查，張豐巖昨天下午到南港一號橋附近維修抽水馬達，當晚要去埔里參加義消的中秋節活動，但到了傍晚家人發現他還沒有回家，於是發動親友、鄰居、義消進行搜尋，直到晚上7點多才發現他倒在河床上，已經沒有呼吸心跳，而且身體僵硬，已經死亡一段時間，身邊有抽水馬達的電線設施，疑似是維修過程中不慎觸電暈倒，附近又沒有人及時發現搶救而釀成不幸，詳細死因由檢調進一步相驗釐清。

張豐巖除了擔任義消分隊長，村內山區許多意外事故救援，他總是一馬當先，協助警消救援，他也擔任南港社區發展協會理事長，積極推動社區產業與銀髮長輩照顧，是農村發展及水土保持署推動農村產業發展的好伙伴，昨天不幸意外驟逝，令家人、朋友難過，社區更痛失產業推手，許多好友也到他的臉書留言，希望他能一路好走。

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