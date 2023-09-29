烤肉注意！近5年發生過15次爆炸 北市消防局籲慎用「卡式瓦斯爐」

誤將備用瓦斯罐置於瓦斯爐內，開啟爐火後致備用瓦斯罐受熱氣爆。（北市消防局提供）

2023/09/29 16:37

〔記者邱俊福／台北報導〕中秋連假開始，家家戶戶準備烤肉，除最常使用到包括木炭、火種、打火機及噴槍等物品，為求快速性及方便性，許多人也會選擇以「攜帶式卡式瓦斯爐」烤肉。北市消防局表示，經統計，近5年（107年至112年9月）共發生15起瓦斯罐瓦斯氣爆案例，其中包含燒烤爐、噴槍及卡式瓦斯爐等，因使用不慎而致災案件，呼籲民眾使用時須多小心。

消防局表示，調查卡式瓦斯爐致災常見原因，包含烤盤或鍋具超出瓦斯爐架，受熱後產生之熱輻射使瓦斯罐受熱膨脹進而產生爆炸，亦或是瓦斯罐未正確接合卡式爐進而漏氣致起火燃燒，因此歡聚烤肉同時應首重安全，避免不正確的烤肉方式造成危險。

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消防局提醒幾點注意事項：一、空氣保持流通：勿於緊閉之空間或冷氣房內使用爐火，避免發生一氧化碳中毒意外。二、使用正確烤肉用具：勿使用導熱性不佳或加熱後產生有毒物質之烤盤或鍋具，如石頭、廢棄電腦外殼等。三、爐具附近備妥水桶或滅火器，並遠離易燃物：如搧風紙板隨手放置烤架附近，容易因烤架下飛散之火星引燃而致災。四、確實熄滅木炭餘火：烤肉結束後確實撲滅炭火餘燼，並待冷卻後再丟棄離開。五、使用「攜帶式卡式瓦斯爐」時，應選購貼有商品檢驗合格標識之產品，並詳閱說明書與注意事項。

此外，使用「攜帶式卡式瓦斯爐」時需特別注意下列事項：（一）卡式爐及瓦斯罐體應無銹蝕、變形，且爐具與爐架能平穩放置，本體結構良好無鬆動之情形。（二）安裝卡式瓦斯罐時，應將瓦斯罐上之「環扣缺口」朝上，與卡式爐上凸出之「導引片」對正後再接合，確認無瓦斯洩漏後，再點火烹煮。（三）切勿並排使用卡式爐，卡式爐及瓦斯罐本體應避免過熱。如不可使用超出爐架面積之過大鍋具、烤盤，以避免延伸火焰或熱輻射造成器具接合處的密合墊劣化及瓦斯罐壓力升高，產生漏氣致著火爆炸。（四）卡式爐附近及下方嚴禁置放備用瓦斯罐，使用場所附近不可接近其它發熱源或火源，以避免輻射熱造成瓦斯罐壓力過大發生氣爆。（五）使用完畢應隨手將瓦斯罐退出卡式爐，收存瓦斯罐時，應置放在陰涼（40℃以下）、乾燥及通風良好處，避免陽光直接照射，並勿置於高溫或密閉空間如汽、機車行李箱。

同時，消防局呼籲，中秋佳節亦有不少民眾至燒烤店用餐取代烤肉活動，由於燒烤餐廳常以大火燒烤油脂較高之食材，因此餐廳業者應確實清除排油煙機及其風管油垢，避免烹飪時產生的高溫及火焰不慎引燃油垢而造成火災。

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