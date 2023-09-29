拒依約給妻150萬 外遇軍人辯：被徵信社威脅

外遇軍人阿豪拒絕依和解書給付妻子150萬元，經妻子提告，北院如數判准。（情境照）

2023/09/29 11:59

〔記者溫于德／台北報導〕外遇軍人阿豪（化名）簽下和解書，同意先付給妻子50萬元，卻未依約繼續給付150萬元，被妻子提告。台北地院審理時，阿豪辯稱受到徵信社遭脅迫才會簽名，但承審法官認為沒有證據證明阿豪遭暴力威脅，判他仍應依約給付150萬元；可上訴。

這對夫妻是在2010年結婚，後來阿豪被妻子發現與同袍關係曖昧，經質問，阿豪坦承外遇，同時為尋求諒解而簽下和解書，夫妻以700萬元達成和解，給付方式為首期先付50萬元、第二期再付150萬元，其餘500萬元以按月2萬元方式分期。

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然而，阿豪僅給付50萬元，卻不斷藉故拖延續付150萬元，即便妻子寄發存證函催促盡速履約，阿豪仍置之不理；妻子決定透過提告進行索討。

阿豪解釋與同袍僅為同事關係，去年4月初，同袍如一般朋友前往住處找他，妻子卻無端聯繫徵信社人員，以強暴手段破壞門鎖並威脅喝斥：「若不賠償，會把照片提供給媒體，並到軍中把事情鬧大。」

當下阿豪礙於軍人身分且徵信社人員用力踢同袍等情，才簽下和解書，這些過程都有新竹地檢署的起訴書、新竹地院的判決書足以證明，因此他不認為有必要再給付150萬元。

北院說明，阿豪提出的起訴書、判決書，都僅提到同袍對徵信社人員提起的傷害告訴，並非阿豪遭不當對待，故無從證明他被威脅，也不能因為妻子準備向軍方單位提出檢舉，就認定是脅迫手段。

何況阿豪事後還傳訊向妻子表示：「我答應你的事，我都會想辦法給你，雖然沒有辦法馬上」，北院因而認定阿豪並未遭受脅迫才簽下和解書，審酌他確實尚未給付150萬元，全額判准。

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