識破中秋節詐騙陷阱 打詐台北隊好禮大放送

北市警局提供抽獎活動。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/29 09:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕連假到來，鑑於詐騙集團可能利用中秋節話題進行相關詐騙，台北市刑警大隊特別整理了5種常見的詐騙陷阱，因應中秋節可能發生的型態，提醒民眾務必提高警覺，享受愉快假日的同時，也要懂得識破這些詐騙訊息。

此外，北市警也舉辦「中秋節識詐抽獎活動」，和提供問券調查，自即日起至10月20日止，只要民眾上網填寫相關內容就有機會獲得各類精美小禮品。

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警方表示，目前一般民眾極可能遇到的詐騙型態可分為5大類：

1.網路購物詐騙：月餅禮盒、烤肉組合等中秋熱門商品，如今在上網動動手指就能快速下單，但想在社群平台（如臉書）上購物，就得做好被詐騙的心理準備。別被精美的封面照或優惠字眼吸引而進入「一頁式廣告」購買商品，否則到貨後才發現怎麼跟照片上看到的差了十萬八千里。

2. 解除分期付款：在官方網站或公認的三方平台購物也不一定安全，一旦網購的資料遭外洩，詐騙集團就會假扮成電商課服或銀行來電，先以外流資料取得信任，再以「操作錯誤」、「訂單誤植」等理由，要求民眾前往ATM解除分期付款或操作網路銀行。

3.假冒買家詐騙：不只買家，現在連網路賣家也要小心，最近假冒買家詐騙相當頻繁，歹徒會先佯稱商品無法下單，再以「未簽署保障協議」等話術，引導被害人掃描「QRcode」進入釣魚網站，藉機騙取個人資料。

4.釣魚簡訊：發送釣魚簡訊，也是詐騙集團愛用的手法，近期便有收到「幫你訂購蛋黃酥」的訊息，誘騙民眾加入不明電話號碼或點擊釣魚連結，這往往便是導致個資外洩以及信用卡遭盜刷的原因。

5.中秋免費LINE貼圖：每當國定假日，便會出現「領取免費貼圖」的訊息，先別急著點開，因為那是詐騙集團特別設計的假貼圖連結，除了可能挾帶惡意程式，一但不慎點擊，等於讓歹徒有機會冒用你的身分，對你的好友進一步詐騙。

北市警局此外為響應新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，打詐台北隊整合市政府局處推出「中秋節識詐抽獎活動」，由警察局長張榮興親自拍攝宣導短片，帶領民眾辨別各式詐騙手法，並結合市府教育局、交通局、社會局、觀光傳播局、衛生局，針對不同局處受眾族群，運用所屬宣導資源分別推播不同主題的識詐短片。

對於活動參與方式，只要至各局處影片說明欄填寫活動問卷，便有機會獲得「刑警熊玩偶」、「歌林快煮壺」、「旅行茶具組」等好禮，3分鐘幫您提升防詐免疫力。

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