南投地檢署首批檢察官助理放榜 正取3名備取9名

南投地檢署招考首批檢察官助理，28日公布錄取名單，由於同時報考多個地檢署檢助的人很多，因此該署正取3名，備取高達9名。（記者陳鳳麗攝）

2023/09/28 15:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地檢署招考首批檢察官助理，今天上網公告錄取名單，擔心被誤會地處偏遠，徵才文案強調「交通便捷」，報考者皆表明「通勤交通沒問題」，惟因應徵者大多報考多個地檢署檢助，投檢公布今天3名正取者，9名備取者，備取是正取的3倍。

全台地檢署首次獲法務部補助增加檢察官助理，南投地檢署獲得3個員額，徵才文案主打「交通便捷」，強調高鐵台中站有直達該地檢署班車、位國3交流道附近、縣府等機關近在迟尺，以免被誤會地處偏遠、交通不便，吸引32人報名，再以筆試成績挑選前16名參加口試，今天上網公告錄取名單，除有3名正取者，另外備取9人。

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南投地檢署表示，獲正取或備取的報考，僅1人非法律系，其餘皆為法律系畢業生，而在口試時都強調「上班後通勤交通沒問題」、「加班也沒問題」，惟因他們皆不只報考南投地檢署檢察官助理，有人甚至報了4、5個地檢署的徵才考試，擔心獲2個以上地檢署錄取的人，優先考慮都會區的地檢署，原本打算備取6名，後來為保險起見，備取到第9名。

據了解，南投地檢署正取、備取者，有多人同時正取或備取彰化、台中、雲林、嘉義等中部其他地檢署的檢察官助理。

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