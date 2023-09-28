偕妻女考察被控詐領27萬補助起訴 前中市農業局長王俊雄發聲明喊冤

前台中市府農業局長王俊雄被控詐領妻女出國補助款27萬元，王則回應：欲加之罪，何患無辭？（資料照）

2023/09/28 12:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府林佳龍任內的前農業局長王俊雄，被台中地檢署指控，於2018年間與妻女免費出國，再蒐集27萬餘元的發票詐領出國補助費，檢方今天依貪汙治罪條例起訴王俊雄夫妻等6人，王則發表聲明質疑「欲加之罪，何患無辭？」真正的司法改革應從檢調單位濫行起訴著手，實難讓人不與刻意打壓民進黨年底選舉聯想。

台中地檢署指出，本案是由中檢黑金組檢察官王亮欽、黃裕峯指揮法務部調查局台中市調查處等單位，偵查中市府前農業局局長王俊雄（林佳龍擔任市長時期），偕妻女免費出國，2018年間與市府承辦人員，以及民間團體「中都合作社」等人共謀，由台中市長指派王俊雄到加拿大辦理「柑橘行銷活動」，而王為圖核銷支付局長妻女出國花費，透過其妻與「中都合作社」人員，向台中市政府農業局核銷，共計持27萬餘元的發票，核銷出國開銷。

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中檢於今年8月15日與17日由檢察官王亮欽、黃裕峯指揮，兵分11路搜索王等住居所與中都合作社，並帶回涉案人等釐清案情，經檢察官訊後，認王俊雄夫妻等6人，涉嫌違反貪汙治罪條例的利用職務詐取財物等罪嫌重大，分別以100萬、50萬諭令王俊雄夫妻交保，其餘5萬、10萬不等交保，並於今天依上述法律起訴6人。

對此，王俊雄今天發表聲明，質疑「欲加之罪，何患無辭？」真正的司法改革應從檢調單位濫行起訴著手！

聲明摘要如下：

一、眾多「假考察真出國」不查，或不敢查，卻誣指真正為促銷臺中市農民辛苦生產之柑橘，努力拓展中國以外市場的前臺中市農業局長為「假考察真出國」，不是在秀檢察官的智商底線，就是居心叵測！

二、本案與前臺中市長林佳龍並無關連，實難讓人不與刻意打壓民進黨年底選舉聯想。

三、六天的考察行程，扣除飛機往返兩天以上的時間，剩餘的時間不是在超市協助促銷柑橘，就是拜會僑領、接受當地電台訪問，何來吃喝玩樂之圖？實讓真心為農民謀生路而辛苦奔走者深感委屈與不值。

四、依據政府單位行銷補助規定，不能直接補助個別公司廠商，只能補助具有農會或合作社等人民團體資格的單位，而中都農業生產合作社即具有合法的補助資格，加上又與農業局有過良好的合作經驗，農業局便依法與其就臺中市柑橘行銷加拿大計畫提供經費補助，補助項目包括宣傳廣告費、物品及雜支等，並無不法情事，中檢背後之政治目的更昭然若揭。

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