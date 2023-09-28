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女獲父母過戶2萬多坪造林地後竟棄養 法官判撤銷贈與

台東胡姓老翁將名下中央山脈造林地贈與女兒後被棄養，提告撤銷贈與，獲法官判決勝訴。示意圖，與本案土地無關。（記者黃明堂攝）

台東胡姓老翁將名下中央山脈造林地贈與女兒後被棄養，提告撤銷贈與，獲法官判決勝訴。示意圖，與本案土地無關。（記者黃明堂攝）

2023/09/28 12:25

〔記者黃明堂／台東報導〕台東胡姓老夫妻在山中擁有擁有將近7公頃相當於兩萬多坪的造林地，在民國95年間以贈與方式移轉所有權給女兒，只盼女兒為他們養老，不料女兒獲得土地後未善盡扶養，被兩老提告索扶養費後，還脫產將產權移轉給兒子，二老提告塗銷過戶及撤銷贈與，法官判決勝訴，女兒須將土地所有權移轉回到父親名下。

胡姓老翁名下在中央山脈擁有3筆面積共6.8公頃的土地，雖然是造林地，但公告現值有300多萬元，且因是獎勵造林地，每年都可領政府的獎勵金，每公頃20年共可領60萬元，另外，種樹約9千棵，造林期滿後可砍伐販售，總價值數千萬元，胡女因未善盡扶養義務，損失龐大。

胡翁提告指出，土地原在他名下，分別於民國95年及96年間贈給女兒，但女兒受贈取得土地後，即棄父母於不顧，二老均罹患重病、癱瘓在床，女兒從未前往關心、探望。

二老於108年間因名下無財產可維持生活，且因年邁、疾病纏身，生活無法自理，對胡女提起給付扶養費之訴，後來經法院調解，胡女同意按月給付1萬3千元，但女兒並未遵期給付扶養費，經屢次催討未果，確信被告無履行意願。

不僅如此，胡女在被父母提告索扶養費後，為讓自己成成赤貧狀態，將父母給她的土地過戶給兩個兒子，試圖脫產。二老先對此土地過戶行為提起塗銷移轉所有權登記之訴，被台東地院判決勝訴，所有權被強制登記回胡女名下，胡父再對女兒提起「撤銷贈與」之訴，近日再被台東地院判決撤銷贈與，胡女應將所有權回歸登記給父親。

胡翁指出，他目前罹患心臟疾病、髖骨嚴重退化、腸胃疾病等，另因貧血每2個月需至醫院抽血、輸血，現癱瘓在床，女兒從不聞問。

法官認為，受贈人對於贈與人有扶養義務而不履行者，贈與人得撤銷其贈與；胡翁名下自105年間起迄今，僅曾有1筆獎金所得204元外，別無任何所得、財產，目前仰賴每月低收老人生活津貼7759元維生。胡女確未盡民法扶養義務，依民法第416條第1項第2款規定，撤銷父女間的贈與，並依同法第419條第2項、第179條之規定，將土地所有權移轉登記予胡翁。

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