酒駕男等紅燈睡翻！被警驚醒急踩油門遭逮送辦

陳姓男子酒駕被逮送辦。（民眾提供）

2023/09/28 09:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄23歲陳姓男子酒後駕車返家，途經同盟、自由一路口停等紅燈時，疑因精神不濟，竟在路中睡著，三民一分局員警獲報趕往了解，卻任憑拍打車窗都無反應，員警擔心陳男身體有狀況，趕緊打開車門叫醒他，陳男臉色潮紅酒氣撲鼻，警方施以酒測，超過法定標準值，當場逮捕帶回偵辦。

三民第一分局今指出，十全所員警於前晚接獲報案，1輛轎車停於三民區同盟一路與自由一路口，停等紅燈轉綠燈後，仍未啟動駛離，路人經過報警，員警趕到現場，見1男子坐在駕駛座，任由員警呼喚、拍打車窗，駕駛陳男（23歲）一動也不動，低頭弓著身體疑似睡著。

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員警擔心陳男身體是否有狀況，無法駕車才停車休息，為免造成意外，向車內示意，陳男稍醒一度想踩油門，警方見狀立刻喝令制止，要求下車接受盤查。

據了解，陳男當晚與友人聚餐飲酒，自覺仍然清醒，以為離家不遠，便心存僥倖貪圖方便開車返家，未料於上述路口停等紅燈時，疑因酒精發作致精神不濟睡著了，車子就這樣停在路中間，陳男被到場員警驚醒後，嚇得直踩油門，導致車輛向前滑行，員警見狀當場大聲喝斥「腳放開」。

陳男此時才驚醒趕緊煞車，所幸車輛成功停下並未釀危害。盤查中，陳男身上散發濃濃酒味，施以酒精檢測，酒測值超過法定標準，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳姓男子酒駕，路上停等紅燈睡著，員警獲報前往處理，陳男驚醒後急踩油門，被警逮捕送辦。（民眾提供）

陳姓男子酒駕，路上停等紅燈睡著，員警獲報前往處理，陳男驚醒後急踩油門，被警逮捕送辦。（民眾提供）

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