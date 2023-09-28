家門前鐵桶疑「爆裂物」！警方忙整晚 竟真的是「樹脂」

警方以為鐵桶內裝有爆裂物，豈料打開是一罐真正的樹脂。（民眾提供）

2023/09/28 06:10

〔記者王捷／台南報導〕施姓男子不滿余姓男子欠他4千元，朝余男家裡射「急速火箭」沖天炮，余男以為施男把爆裂物放進樹脂桶內要炸他，警方抵達後為這個「爆裂物」忙整晚，鑑識人員最後手抖打開鐵桶，警方發現，這罐樹脂根本不是炸彈，而是真正的樹脂，警方昨日找到施男後將他函送法辦。

27歲的施男與余男原本是朋友，後來兩人因4千元吵架，26日深夜施男帶著沖天炮去余男家中理論，但余男家的鐵門關著，他拿路邊的樹脂鐵桶墊腳，拉開鐵門後，點燃沖天炮往余男家一樓發射，射完就跑。

請繼續往下閱讀...

余男家從事裝潢業，一樓堆放很多裝潢用的木材，當他聽到鐵門拉起來的聲響，才剛要下樓查看，就聽到爆炸聲還有火光，門口還有一個鐵桶，懷疑鐵桶裡面可能被放了炸彈，警方獲報後也很緊張，連消防隊都趕來待命，鑑識小隊不斷回傳鐵桶的影像跟圖片，與其他鑑識人員討論「爆裂物」的構造。

後來鑑識小隊討論，鐵桶從外觀看來沒有引爆的跡象，鑑識人員手抖打開鐵桶一看，果然是真正的樹脂，當下鬆了一口氣，同時警方也追查到施男的蹤跡，將他帶回，他坦承沖天炮是他放的，但沒跟余男說有放炸彈，不過他放沖天炮嚇人的行為，涉嫌恐嚇罪，警方在訊後將全案函送南檢偵辦。

施男不滿余男欠他錢，所以往他家裡射「火箭」。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法