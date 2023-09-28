為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

家門前鐵桶疑「爆裂物」！警方忙整晚 竟真的是「樹脂」

警方以為鐵桶內裝有爆裂物，豈料打開是一罐真正的樹脂。（民眾提供）

警方以為鐵桶內裝有爆裂物，豈料打開是一罐真正的樹脂。（民眾提供）

2023/09/28 06:10

〔記者王捷／台南報導〕施姓男子不滿余姓男子欠他4千元，朝余男家裡射「急速火箭」沖天炮，余男以為施男把爆裂物放進樹脂桶內要炸他，警方抵達後為這個「爆裂物」忙整晚，鑑識人員最後手抖打開鐵桶，警方發現，這罐樹脂根本不是炸彈，而是真正的樹脂，警方昨日找到施男後將他函送法辦。

27歲的施男與余男原本是朋友，後來兩人因4千元吵架，26日深夜施男帶著沖天炮去余男家中理論，但余男家的鐵門關著，他拿路邊的樹脂鐵桶墊腳，拉開鐵門後，點燃沖天炮往余男家一樓發射，射完就跑。

余男家從事裝潢業，一樓堆放很多裝潢用的木材，當他聽到鐵門拉起來的聲響，才剛要下樓查看，就聽到爆炸聲還有火光，門口還有一個鐵桶，懷疑鐵桶裡面可能被放了炸彈，警方獲報後也很緊張，連消防隊都趕來待命，鑑識小隊不斷回傳鐵桶的影像跟圖片，與其他鑑識人員討論「爆裂物」的構造。

後來鑑識小隊討論，鐵桶從外觀看來沒有引爆的跡象，鑑識人員手抖打開鐵桶一看，果然是真正的樹脂，當下鬆了一口氣，同時警方也追查到施男的蹤跡，將他帶回，他坦承沖天炮是他放的，但沒跟余男說有放炸彈，不過他放沖天炮嚇人的行為，涉嫌恐嚇罪，警方在訊後將全案函送南檢偵辦。

施男不滿余男欠他錢，所以往他家裡射「火箭」。（警方提供）

施男不滿余男欠他錢，所以往他家裡射「火箭」。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
懷疑兒子被欺負 台中蠻父丟鞭炮轟學校 撂話「下次我直接拿炸彈」
2023/06/30 20:29

懷疑兒子被欺負 台中蠻父丟鞭炮轟學校 撂話「下次我直接拿炸彈」
美哈佛畢業數學天才炸彈客 81歲在監獄過世
2023/06/11 10:32

美哈佛畢業數學天才炸彈客 81歲在監獄過世

桃園剛需強勁 青埔高鐵水岸受青睞
澎湖機場接獲炸彈恐嚇郵件 警方加強巡邏稽查並無異常
2023/05/28 10:20

澎湖機場接獲炸彈恐嚇郵件 警方加強巡邏稽查並無異常
恐嚇要炸機捷列車 警怒：又是中國籍張姓男學生所為
2023/04/11 06:25

恐嚇要炸機捷列車 警怒：又是中國籍張姓男學生所為

醫：原因出「這」皮膚暗沉蠟黃
電信門市收包裹驚見「是炸彈」！嫌犯今晨落網
2020/05/29 09:09

電信門市收包裹驚見「是炸彈」！嫌犯今晨落網
與人口角心生不滿 男子涉恐嚇在北捷放置炸彈被逮
2015/06/03 10:40

與人口角心生不滿 男子涉恐嚇在北捷放置炸彈被逮
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播