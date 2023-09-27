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在地協力者恐深偽影片擾大選 調查局加強偵辦、教6點辨識

調查局長王俊力表示，針對干預大選的深偽影片，將採「立即澄清」、「迅速下架」、「溯源追查主嫌」方式辦理。（記者錢利忠攝）

調查局長王俊力表示，針對干預大選的深偽影片，將採「立即澄清」、「迅速下架」、「溯源追查主嫌」方式辦理。（記者錢利忠攝）

2023/09/27 20:51

〔記者吳政峰／台北報導〕2017年「深度偽造」（Deepfake）技術問世，不只是影片與聲音重製的重大里程碑，也帶來詐騙、國安甚至是影響選舉的犯罪風險，調查局憂心深偽技術日趨成熟，恐被境外敵對勢力及在地協力者惡意利用，為明年選舉添加諸多不確定性，27日召開記者會，教導民眾如何識別深偽影片。

調查局公共關係室調查官曾婷岳表示，深偽取名自「深度學習」（Deep learning）和「偽造」（Fake），代表結合電腦視覺與深度學習的技術，得供

電腦對多媒體進行人工智慧（Artificial Intelligence，AI）學習，製作出高度逼真的虛假影音，隨著深度偽造技術日趨成熟、製作門檻降低及成品的高擬真性，深度偽造技術也淪為有心人士的犯罪工具。

曾婷岳說明，民眾如果要使用肉眼辨識影片真偽，可從以下幾個層面著手，首先，注意主角的眨眼頻率、與眼球是否有不自然的移動；其次，視線方向是否與轉頭方向相反；第三，手或其他異物移到面前時，有無出現遮擋偽影；第四，臉部邊緣有無瑕疵、面容是否不對稱或顏色異常；第五，眼鏡、項鍊、耳環等飾品是否異常；第六，頭髮、牙齒、胎記、刺青、痣、語言、生現等生理特徵是否異常。

曾婷岳指出，為有效防制深偽影音對我國帶來的威脅，調查局也加強發掘疑似使用深度偽造技術的爭議影片，輔以深度偽造影片檢測流程進行分析，以「速辦速移」原則偵辦，適時公布結果導正視聽。

針對影片之檢測，調查局除採用具有成熟辨識技術的商用偵測軟體，以實現自動檢測及偽造信心值得估算，另搭配網路開源平台及開源程式碼作為輔助工具，作為二次驗證。

此外，調查局也運用傳統的影像分析方法，包括錯誤級別分析（Error Level Analysis）和雜訊分析（Noise Analysis），針對影片中可疑的影像識別疑似遭變造處，輔以人工識別的方法，觀察畫面中臉部、顏色、生物特徵等異常處。

調查局長王俊力表示，針對爭議影片的真偽辨別及溯源偵處，是為查明爭議影片製作者或最早散布者，以瞭解其製作散布目的，維護國家安全及選舉公平。為加強調查能量，已與社群平台合作，查處國人在地協力對我國進行認知作戰案件，積極阻斷假訊息傳播源頭。

對於涉嫌違法案件，調查局將報請六都檢察署的「AI生成或深度偽造（Deepfake）假訊息案件處理中心」指揮偵辦，達到「立即澄清」、「迅速下架」、「溯源追查主嫌」的目標，以保護我國選舉制度公平性及維護社會穩定性，並為即將到來的113年總統及立委二合一選舉作好準備。

法務部長蔡清祥指出，為選舉公正，調查局將加強主動發掘深偽影片，防制於機先，運用系統化工具及科技偵查，識別爭議影片真偽，溯源爭議影片製作來源，速辦速移，並將請社群平台下架影片，加強偵辦國人在地協力對我進行認知作戰案件。他也呼籲，大眾需建立危機意識，切勿輕易相信網傳爭議訊息。

調查官曾婷岳說明如何人工辨識深偽影片。（記者錢利忠攝）

調查官曾婷岳說明如何人工辨識深偽影片。（記者錢利忠攝）

法務部長蔡清祥呼籲民眾要注意網傳爭議訊息。（記者錢利忠攝）

法務部長蔡清祥呼籲民眾要注意網傳爭議訊息。（記者錢利忠攝）

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