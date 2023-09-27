動員60打火弟兄國慶護旗挨轟 中市消防局：完全是自願報名

台中國慶升旗動員60打火弟兄護旗，市議員黃守達批增加消防員工作負擔。（黃守達提供）

2023/09/27 20:04

〔記者許國楨／台中報導〕屏東工廠氣爆帶走4位消防員生命，消防員職安與人力短缺問題再度浮上檯面，卻傳出台中市政府要求消防局配合今年國慶升旗典禮，調派60名以上消防員護旗，讓基層大呼誇張並向民代反映，對此消防局今天澄清，完全是自願報名，在國慶當日一同接受市長與市民致敬表揚，強調不影響救災救護勤務派遣。

市議員黃守達表示，近日有消防基層向他反映，消防局收到民政局發函，要求於雙十國慶升旗典禮出動60名以上消防人員，擔任展護巨幅國旗進場人員，覺得消防人力遭到濫用，而截至今年7月底，台中市消防人口服務比為1：1597，與消防署所設定的112年達1：1300的政策目標，還有很大一段距離，消防人力遠遠不足。

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市府不先設法改善人力，減輕消防員工作負擔，還為辦典禮大動員，籲盧市府重視消防員過勞與安全問題，儘速補足消防人力與防災量能，不要本末倒置，也有消防人員私下說，雖是國家生日，但僅是為了一個典禮儀式，市府就要動員多達60名消防員投入，且還不是與救災救護相關演習或勤務，如此動用大批人力，「覺得我們很閒嗎？」。

消防局今天則澄清表示，國慶升旗典禮是重大國家慶典，更是全民向國家及城市英雄致敬的重要場合，以表彰其付出與貢獻，今年台中市國慶升旗典禮主題為「向城市英雄致敬」，特別邀請U12世界盃選手葉壘、羅宇彥、陳昶叡，以及台中搜救隊神秘嘉賓領唱國歌，更邀請消防人員擔任展護巨幅國旗進場人員，接受全體市民公開致敬，感謝打火弟兄捍衛城市安全的英勇奉獻。

而這些接受市民致敬的消防英雄，將由所有打火弟兄中，以自願報名方式徵求約60名同仁，其中也將特別邀請義消人員、消防楷模、義消楷模等人員共襄盛舉，在國慶當日一同接受市長與市民致敬表揚，不影響救災救護勤務派遣。

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