郭台銘到屏東向殉職勇消上香 盼悲劇不再發生

郭台銘向屏東殉職勇消上香。（記者羅欣貞攝）

2023/09/27 20:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕慰助屏東大火殉職傷亡者，永齡慈善基金會今天（27日）上午宣布捐款3600萬元。鴻海創辦人郭台銘下午接著到屏東市心燈生命禮儀館向屏東4位殉職勇消上香致意。

郭台銘受訪時表示，很難想像做父母親的要面對、要接受這樣的事實，讓他感到非常的心痛，4位消防弟兄都是台灣人心目中的英雄，他來這裡向他們致上最高的敬意，他主張要制度的改革，讓打火弟兄有個好的、安全的工作環境，讓悲劇不再發生。

請繼續往下閱讀...

郭台銘在屏東縣議會副議長盧文瑞等人陪同下，先到4位殉職消防員的靈堂上香，再逐一到停柩室慰問家屬，接著再步行前往福居園向罹難員工上香致意、慰問家屬；對於此行之外的問題本人並沒有回應。

郭台銘連署辦公室總部發言人陳家頤表示，郭台銘創辦人本身是警察子弟，也是全國義消總會總顧問，對於相關議題一直很關心，無論是警察還是打火弟兄，都是守護台灣的英雄，永齡長期關注，從2010年以來捐款在消防及警消罹難人員撫恤金與設備提升，超過上億元。此次永齡基金會捐款新台幣3600萬元慰助火災傷亡者，死亡或失蹤賑助，每人發給慰助金2百萬元，其他傷亡認定與賑助由屏東縣府社會救助金專戶核定。

陳家頤指出，制度要改革，包括應成立消防學校，補足人力不足，消防署預算應在2年內倍增，新增金額3分之2要用在消防設備方面，希望消防設備不要有城鄉差，引進AI偵測起火點，救災無人機、救災機器人都可以運用 ，同時也要落實消防法規定，如果廠區存放危險物質，一定要主動詳實的通報，而且第一時間就要告訴現場的救災人員，讓類似悲劇不要再重演。

郭台銘慰問勇消家屬。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法