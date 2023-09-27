A走4千萬佛像竟假報案稱被偷 骨董商又改口太遲了

陳姓古董商侵吞章女購買佛像的300萬款項。（記者鄭景議翻攝）

2023/09/27 18:06

〔記者鄭景議／台北報導〕41歲陳姓古董商，7月24日向警方報警宣稱自己總價新台幣4千萬元的藏傳佛教綠度母佛像、古董紅珊瑚等文物被偷，警方展開調查後他卻又改口是自己誤報要取消調查，大安分局警方認為該案疑點重重展開調查，發現原來是陳男的乾姊章女花300萬元向陳男訂購佛像，但陳男早就把這些骨董轉售，還想侵吞這300萬，警9月6日逮捕陳男，訊後依誣告、詐欺等罪行移送台北地檢署偵辦，訊後檢察官裁定2萬元交保候傳。

警方調查，章女家住北市中山區，家境富裕，又是虔誠的佛教徒，認識陳姓古董商多年，兩人以姊弟互稱，4年前章女與友人集資300萬元，委託陳男購買手工藏傳佛教綠度母佛像，但多次到交貨時間陳男都找各種理由拖延，一直到今年才同意在7月23日交貨。

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未料交貨時，陳男只給章女一個保險箱，說佛像在保險箱裡，但他忘記密碼，章女一氣之下，請來鎖匠直接把保險箱切開，卻發現保險箱內空無一物，陳男眼見露餡，竟向章女謊稱有一名黃姓友人，買了跟他一樣的保險箱，趁機偷天換日偷走佛像，為了取信章女，他還直接前往高雄市新興分局報案，還向警方說保險箱內還有古董紅珊瑚等，損失達4000萬元。

高雄警方依規定單一窗口轉由案發地北市大安分局偵辦，大安分局多方詢問，陳男卻講不出偷走他保險箱的男子的細節，還稱要取消報案，警方認為陳男涉嫌詐欺，9月6日前往高雄陳男住處逮捕陳男，陳男到案後才坦承早就把骨董佛像轉售，因在外欠債，所以才異想天開虛構遭竊，想藉此侵吞章女300萬元。

警方呼籲，貴重物品交易買賣需謹慎，尤其高價值商品，需眼見為憑，多次確認，切勿僅憑照片就交付錢財，多留意，才能避免遭騙並保住自己荷包。

陳男還稱自己的紅珊瑚也失竊。（記者鄭景議翻攝）

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