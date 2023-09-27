宜縣男消防員被認定性騷成立 消防局遭質疑慢半拍

時代力量宜蘭縣黨部質疑宜蘭縣消防局處理性騷案慢半拍。（記者蔡昀容攝）

2023/09/27 17:38

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣廖姓消防員涉性騷，宜縣消防局因女隊員提告，暫緩性騷擾調查，但經女隊員申訴，縣府社會處認定成立。時代力量宜蘭縣黨部質疑，性騷案一再發生，消防局仍慢半拍，縣府應下架不適任局長。消防局重申，該員已停訓，將依程序懲處。縣長林姿妙出席活動，對此僅說「謝謝」，未予回應。

宜蘭消防局廖姓隊員參加新北市辦的高級救護技術員訓練（EMT-P），5月與多名同梯學員，趁外宿時間到林口某KTV歡唱飲酒，有新北女隊員不勝酒力，被廖與另名新北許姓隊員扶進廁所，感覺胸部被熊抱、身體被觸摸，而向廖、許2男提告並提出性騷擾申訴。

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新北市消防局展開調查，將許員退訓，研議記過以上處分。宜消防局因事證不足加上女隊員已提告，暫緩調查，待法院宣判，再繼續進行。女隊員不服，向宜縣府社會處再申訴，社會處調查委員會認定性騷擾成立。之前事件爆發時，廖員堅稱絕無性騷，調查期間也說沒有性騷。

時力宜縣黨部今（27日）在縣消防局門口，舉牌控局長徐松奕不適任，是性平殺手。黨部執行長郭稟翰說，消防局近來發生3起性平案件，總是慢半拍，最後被社會處打臉，這樣的宜蘭消防局，要怎麼保護基層消防員？內部應檢討程序。

時力宜縣黨部溪北服務處主任呂柏凱說，這次的案件，新北消防局在事發7日內就做出行政處分，宜蘭消防局卻延遲至今，相關單位有必要對外說明，也呼籲縣長林姿妙，對局長做出適當的裁處和處分，讓消防員陷入求助無門的性平地獄。

對此，消防局重申，對於性騷擾事件深表遺憾，已將廖員停訓召回，待縣府來函，依程序召開考績委員會審議懲處事宜。林姿妙出席活動時，被問及此事，她僅表示「謝謝」，未做回應。

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