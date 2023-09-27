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亂搭訕女大生還偷拍發LINE群 網友撻伐「噁男集散地」

有網友發文表示輔仁大學有男子亂搭訕還拍照。（記者徐聖倫翻攝）

有網友發文表示輔仁大學有男子亂搭訕還拍照。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/27 17:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕噁男出沒！有網友昨日在社群發文，表示輔仁大學內有「噁男」會在校園內隨意搭訕女生，還有人負責在旁偷拍，聲稱搭訕成功率高，發文一出讓眾多網友直呼「噁心死了」、「一堆垃圾」。新莊警分局表示，目前沒有接獲相關報案，也提醒這類舉動已涉及違反性騷擾防治法、個資法，呼籲民眾切勿以身試法。

據了解，有女網友在大學內遇到男子搭訕，一旁還有人下記錄過程，男子甚至將照片發到私密LINE群組，表示在輔仁大學搭訕女生成功率高，一系列作為讓女網友覺得噁心至極，於是在社群網路發文批評。

文章一出也引來眾多網友撻伐，留言批評「有夠噁，一堆垃圾聚在一起還PUA練功」、「這個群組比台灣8+9猴子還社會底層」，直言很多女生只是不想一直被糾纏然後敷衍而已。也有網友說這個私密LINE群組根本就是「噁男集散地」，裡頭的成員皆「自我感覺良好」，也稱未經同意就拍照完全不尊重人。

新莊警分局表示，目前尚未接獲相關報案，若有民眾遇類似情形，可踴躍向警方求助。警方也解釋，若被搭訕者感到不舒服或明確拒絕，卻還是依植被死纏爛打，恐涉及跟蹤騷擾罪第18條，可處1年以下有期徒刑、併科10萬元以下罰金。另如未經他人同意拍攝影像並公開播送，影片內容讓對方感受到不舒服，也有可能涉及違反性騷擾防治法及個資法相關規定。

網友貼出亂搭訕男子私密LINE群組的對話內容。（記者徐聖倫翻攝）

網友貼出亂搭訕男子私密LINE群組的對話內容。（記者徐聖倫翻攝）

網友貼出亂搭訕男子私密LINE群組的對話內容。（記者徐聖倫翻攝）

網友貼出亂搭訕男子私密LINE群組的對話內容。（記者徐聖倫翻攝）

網友群起撻伐，直呼「噁男」。（記者徐聖倫翻攝）

網友群起撻伐，直呼「噁男」。（記者徐聖倫翻攝）

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