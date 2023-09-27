阿伯上錯匝道 逆向行駛國道4號出「撞」況

國道4號東向26公里處（潭子段）車禍，造成東向潭子交流道出口匝道一度無法通行。（圖由民眾提供）

2023/09/27 11:56

〔記者歐素美／台中報導〕今天上午6點20分左右，國道四號東向26公里處（台中市潭子段）發生1輛小客車逆向行駛，另與1輛小客車碰撞，幸無人傷亡，逆向小客車駕駛王男表示，要上往台74線，誤闖國道四號才逆向；國道警察泰安分隊到場處理，初步調查2名駕駛皆未酒駕，王男逆向駕駛依道路交通管理處罰條例，可處6000元至3萬6000元罰款。

今天上午6點20分，國道四號東向26公里處（潭子段），1輛小客車逆向行駛，與另1輛小客車發生事故，造成東向潭子交流道出口匝道無法通行；國道警察泰安分隊獲報到場處理，並通知交控中心派遣工務段緩撞車到場警戒，在上午7點06分即排除現場，恢復通行。

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王姓男子（65歲）供稱，要上台74線，不料，上錯匝道，才逆向行駛國道四號高速公路。結果一上去就與沈男（38歲）駕駛的小客車發生車禍了。

警方初步調查，2名駕駛均無飲酒情形，現場也無人受傷，呼籲駕駛人行車應依照標誌標線號誌指示行駛，若錯過交流道或行駛錯方向，請勿於高速公路上倒車或逆向行駛，違者可依道路交通管理處罰條例第43條處以6000元至3萬6000元罰鍰。

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