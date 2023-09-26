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消防危險加給調增15％ 高市率先補發2個月差額、9月發新加給

消防人員打火冒險辛苦，行政院調增危險加給15％，高市率先補發2個月差額、9月發新加給，並編入明年預算。（記者陳文嬋攝）

消防人員打火冒險辛苦，行政院調增危險加給15％，高市率先補發2個月差額、9月發新加給，並編入明年預算。（記者陳文嬋攝）

2023/09/26 22:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院今年7月調增消防人員危險職務加給15%，高市府消防局今晚表示，已於中央經費核撥前，率先於8月動支市府經費，補發7月、8月差額，9月起按新加給金額發放，並納入明年度預算，讓高市消防員今明2年均能領到危險加給調增差額。

行政院今年7月10日函頒修正「消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表」，調增15%危險職務加給，並回溯自7月1日生效，針對加給數額調整後增加經費，今年7至12月差額預算將由行政院統籌發放，明年度起各縣市則需自行編列預算支付。

以每位消防外勤人員為例，每月最高危險職務加給8435元，調增15%後為9700元，市府消防局第一時間迅速報請內政部轉行政院，請撥特別統籌分配稅款挹注，但中央核撥補助款尚須作業時間。

市長陳其邁為確保基層福祉及權益，立即指示由市府經費先行支應，已於今年8月補發7月、8月加給及加成差額，並自9月起即按新規定加給發放，並循市府預算程序，編入明年年度預算。

市長陳其邁表示，消防人員養成不易，且工作屬高度專業性及危險性，均以生命全力守護城市安全，市府一定會照顧好每位消防人員，無論在人力、預算、勤務、廳舍及裝備上，都會鼎力支持，做消防弟兄姐妹們最堅強的後盾。

消防局長王志平表示，高雄市災害潛勢複雜，公共安全仰賴消防弟兄們全心守護，感謝市府及市議會在預算上支持，更能有效保障消防同仁權益。

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