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首頁　>　社會

多家媒體收恐嚇電郵 警查犯案手法疑中國籍「張海川」幹的

近來網路恐嚇案頻傳，警政署查出與中國籍犯嫌「張海川」犯案手法相符。（記者姚岳宏攝）

近來網路恐嚇案頻傳，警政署查出與中國籍犯嫌「張海川」犯案手法相符。（記者姚岳宏攝）

2023/09/26 20:07

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期網路恐嚇放置炸彈事件頻傳，包含昨日中央社及中國時報等媒體，陸續接獲署名「Boys bomb」及「邱國政」（冒名音同國防部長），分別以電子信箱「chdilaie11125@gmail.com、zhengyizhanshen1949@gmail.com」寄送恐嚇電子郵件，內容均為「已在某處安裝炸彈，要求於一定時間內刪除所有Linbay好油事件的新聞，否則將進行引爆」等恐嚇言論。

警政署分析，本案恐嚇郵件內容語法，及重複之涉案Gmail信箱「zhengyizhanshen1949@gmail.com」，與日前署名「唐澤貴洋」之中國籍犯嫌「張海川」犯案手法相符，另查張嫌已於去年6月14日為台中地檢署發布通緝，目前出境，刑事警察局將持續循「兩岸共同打擊犯罪合作機制」通報中方協助查處。

為慎重起見，警政署已責成刑事局及轄區警察局，加強相關安全維護工作；警方也呼籲，由於網路具備匿名特性，對於有心人士利用網路進行惡作劇恐嚇行為，已違反刑法151條恐嚇公眾罪，最高可處2年以下有期徒刑，切勿以身試法。

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