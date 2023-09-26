明揚爆炸善心捐款逾4千萬元 法扶今起提供受害人法律諮詢

法扶26日起提供明揚爆炸案受害人法律諮詢。（取自屏東縣長周春米臉書）

2023/09/26 19:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位經濟部屏東科技產業園區的明揚公司22日發生工廠爆炸，造成9死1失聯112人受傷，屏東縣政府23日成立設立捐款專戶，至今天（26日），捐款筆數已達6513筆，金額4058萬9638元。法扶基金會屏東分會與屏東律師公會，也從今天（26日）起，提明揚爆炸案受害人現場法律諮詢，地點在法扶基金會屏東分會。

為回應眾多民眾愛心，以協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，同時提供罹難者家屬經濟支持，屏東縣政府設立社會救助金專戶，接受民眾針對0922火災爆炸案捐款，獲社會大眾熱心支持，統計至今天金額已達4058萬餘元。

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為讓消防弟兄、傷者及家屬得到心理支持，屏東心理諮商師公會邀集高屏62位諮商心理師，配合衛生局、消防局、勞青處安排，協助需要幫助的對象；有關受傷勞工災後的職能復健，縣府和勞動部也安排諮商心理師協助。

此外，火警造成許多傷者和家庭生活發生變故，有詢問法律相關問題的需求，屏東縣長周春米透過臉書表示，法扶基金會屏東分會與屏東律師公會，從今天（26日）起提供0922明揚公司爆炸案受害人現場法律諮詢，全力協助受害民眾了解自身權益與後續民事求償、刑事責任、訴訟等流程，捍衛自己與家人的權益，提供諮詢日期為9月26日至9月28日、10月2日至10月6日、10月12日至10月13日，時間下午2點至5點，電話：08-7516798，地點在法扶基金會屏東分會（屏東市棒球路57-1號）。

明揚爆炸案釀重大傷亡。（屏縣府提供）

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