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明揚董座劉安晧坦承：提供消防隊的安全資料表未齊全

失聯的傅姓班長家屬一直在現場等候。（記者葉永騫攝）

失聯的傅姓班長家屬一直在現場等候。（記者葉永騫攝）

2023/09/26 17:43

〔記者葉永騫／屏東報導〕明揚科技公司屏東廠爆炸案，屏東縣長周春米指責，事發時公司的安全資料表未齊全、沒有指派專人陪同，而有機過氧化物超量存放30倍，達到3000公斤，質疑該工廠不應該列為一般廠房，要列入危險物品工廠。明揚董事長劉安晧坦承，第一時間提供的安全資料表未齊全，對於超量存放還要再認定，而這次員工死亡，有3名死者及1名失聯者都是重要幹部，都是為了疏散員工再跑進去。

劉安晧表示，對於屏東縣政府依消防法裁罰的內容，他是看到報導才知道，他虛心接受，對於有機過氧化物超量存放的問題，因為公安課長還在加護病房，他要還再確認，而消防隊抵達時未完整提供安全資料表，他坦承有這個情形，但是有確認不能用水，對於工廠列為一般廠房，則說明製造高爾夫球廠就是列為一般工廠，如果法令改變為化學工廠，也會依法來登記。

劉安晧指出，事發時工廠有進行人員疏散，五個死亡員工中有一半以上都是幹部，1個是財務長、1個是研發長、另1人是研發組長，還有一個失聯的是現場的班長，都是為了幫忙疏散員工再跑進去，而公安課長則陪同消防人員，在爆炸時被炸傷正在加護病房，消防演練都有在做，設備也都有更新。

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