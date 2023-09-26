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明揚大火死傷慘重 高雄啟動高風險化工廠聯合稽查30家

消防局針對有機過氧化物及近3年發生意外事故工廠共30家，啟動為期2周聯合稽查。（市府提供）

消防局針對有機過氧化物及近3年發生意外事故工廠共30家，啟動為期2周聯合稽查。（市府提供）

2023/09/26 17:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕屏東明揚工廠大火造成百人死傷慘重，高雄市消防局針對工業區、產業園區存放有機過氧化物，以及近3年發生意外事故工廠共30家，啟動為期2周聯合稽查，並要求工廠每半年消防演練，以降低火災發生機率。

高雄市列管301家公共危險物品工廠，屏東明揚工廠大火造成百人死傷慘重，肇因疑有機過氧化物，消防局表示，具有易燃、易爆特性，清查出8處工業區、產業園區，總計23家工廠存放有機過氧化物。

消防局會同經發局、環保局、勞工局及產業園區管理局等單位，啟動為期2周聯合稽查，要求工廠加強管理有機過氧化物，並稽查消防安全設備、存放公共危險物品場所硬體設施、毒性化學物質等。

消防局重點稽查有機過氧化物是否存放超量、混放，存放達100公斤管制量依規定要報經濟部，並增加管制設備、擴大安全距離，且必須放置單獨空間，要設防火門等結構物，確保2小時防火時效，不得與其他化學物品混放，以維護安全。

此外，化工廠火災容易引發爆炸，消防局表示，要求工廠加強安全，降低火災發生機率，50人以上工廠要求員工智慧消防編組，每半年落實消防演練，加強火災應變、通報及疏散能力，強化高風險公共危險物品工廠安全。

消防局針對有機過氧化物及近3年發生意外事故工廠共30家，啟動為期2周聯合稽查。（市府提供）

消防局針對有機過氧化物及近3年發生意外事故工廠共30家，啟動為期2周聯合稽查。（市府提供）

消防局針對有機過氧化物及近3年發生意外事故工廠共30家，啟動為期2周聯合稽查。（市府提供）

消防局針對有機過氧化物及近3年發生意外事故工廠共30家，啟動為期2周聯合稽查。（市府提供）

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