檢察官助理甄選185人筆試錄取10人 中檢打詐生力軍成軍

台中地檢署甄選10名檢察官助理，經筆試、口試，今天公布10名正取錄取名單。（台中地檢署提供）

2023/09/26 17:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中地方檢察署因應不斷演變的詐欺犯罪威脅，為強化偵查量能，並展現政府對打擊詐欺犯罪的堅定決心，對外招募10名檢察官助理，經資格審查有185人符合筆試資格，經筆試、口試後，今天公布10名正取錄取名單，將在今年10月2日正式加入台中地檢署檢察團隊。

台中地檢署表示，為因應不斷演變的詐欺犯罪威脅，據行政院核定的「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」及法務部、台灣高等檢察署指示，為強化偵查量能，辦理招募檢察官助理10名。

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台中地檢署表示，資訊公布後吸引多人報名，經資格審查後，共有185人符合筆試資格，經9月18日舉辦筆試，9月24日舉辦口試後，今天正式公布10名正取錄取名單，以及相關備取名單，並將於10月2日正式報到。

台中地檢署表示，隨著電信、網路的自由化和全球金融交易的多元化，詐欺集團趁通訊科技的發達和金融便利性，不斷創新詐欺手法，傷害民眾財產，甚至對我國際形象造成影響。

此次中檢加入的打詐生力軍10位檢察官助理，均有法律系或研究所的法律學歷，且分別具有書記官、法官助理、事務所法務、財經或日文專長等豐富經歷，將可強化中檢打詐團隊量能，共同打擊新型態詐欺犯罪的行動，以維護司法公正，並保護全民權益。

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