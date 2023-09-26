台大碩班讀滿4年被退學 學霸聲請釋憲被駁

憲法法庭駁回何男聲請釋憲案。（資料照）

2023/09/26 16:04

〔記者吳政峰／台北報導〕何姓男子就讀台大工程學研究所碩士班時，因修業期限屆滿4年，卻仍未通過學位考試，慘遭退學。何男不服，提起多次行政訴訟，全數敗北，他改聲請釋憲，但憲法法庭認為已超過時效，日前裁定不受理。

何男是台大高材生，又考上台大工程學研究所，是人人眼中的學霸，但他碩士班讀好讀滿，到了2018年修業期限已屆滿4年，仍未通過學位考試，台大教務處所屬研究生教務組同年通知他退學。

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何男不服，提起申訴，申訴書於2018年5月2日送達台大，經台大學生申訴評議委員會認為申訴已逾「國立臺灣大學學生申訴評議辦法」第4條第1項所定30日申訴期限，2018年7月5日評議決定申訴不受理。

何男再向教育部提起訴願，亦遭決定駁回，遂提起行政訴訟，聲明請求撤銷台大退學處分，重新認計修業與休學期間。惟均被行政法院駁回，全案確定。

何男猶仍不服，聲請釋憲，主張行政法院判決、國立臺灣大學學則、國立臺灣大學學生申訴評議辦法、大學法等規定，有違憲疑義，聲請法規範及裁判憲法審查。

憲法法庭說明，人民認為所受的不利確定終局裁判，或該裁判及其所適用的法規範，有牴觸憲法者，應自用盡審級救濟的「最終裁判」送達後翌日起6個月內，聲請憲法法庭為宣告違憲判決，逾越法定期限或憲法訴訟法明定不得聲請之事項，審查庭得以一致決裁定不受理。

憲法法庭指出，何男2023年6月27日才提出聲請書狀並於同日送達至憲法法庭，顯已逾越憲法訴訟法第59條第2項、第92條第2項所定的法定期間，自不得據以聲請法規範及裁判憲法審查，故全體大法官一致決裁定不受理。

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