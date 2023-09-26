600萬回扣金只拿到40萬 台電課長涉貪判2年10月

台電機工課洪姓課長為廠商量身億元標案，事後600萬的回扣金只收到40萬被判刑。（資料照）

2023/09/26 14:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台電機工課洪姓課長以限制性招標方式，護航油機工業股份有限公司取得台電1億多元車床機台標案，其中600萬元的回扣，洪姓課長只收到40萬元，油機公司王姓負責人和郭姓代理商則分得560萬元，王、郭坦承犯行，法官輕判緩刑3年，但洪男否認收賄，被依圖利罪判刑2年10月。

判決指出，2011年間，某義大利公司向油機公司訂購一台特殊規格的6米車床，經油機公司耗費3年時間研發生產測試，車床雖然順利製造出來，但已超過和義大利商簽訂的兩年期限，油機公司被依違約遭罰30萬歐元（約台幣914萬）。油機公司為減少損失，透過郭姓代理商（48歲）協助向台電遊說，台電同意新購車床後，把開標、採購任務交給機工課洪姓課長（39歲）負責。

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經3方商議後，由洪姓課長以限制廠商資格、制定特殊產品規格等綁標方式，於2019年3月、10月間陸續辦理6米立式車床、2米半中型立式車床機台2件標案的招標作業，2件標案都是為油機公司量身訂做，導致第一次招標流標，第二次招標，也只有油機公司1家投標，油機公司順利以1億560萬餘元得標2件標案。

油機公司收到台電修護處核撥的工程款後，郭姓代理商與油機王姓總經理（56歲）議定回扣金額為600萬元，並開立支票交予郭姓代理商兌現，王、郭分到回扣後，再從600萬中拿了40萬元交給洪姓課長。

檢廉獲報追查，王、郭、洪三人被起訴後，高雄地院審理時，王、郭坦承犯行，法官輕判緩刑3年，洪男則否認涉案，辯稱收到的40萬元是「人情事故」，跟採購案無關；但綜合相關事證，不採信洪男說詞，依公務員與非公務員共同犯對主管事務圖利罪判徒刑2年10月、褫奪公權2年，可上訴。

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