台南私校女高中生校內墜樓送醫不治 警獲報追查死因

台南市安平區一所私立中學校園內，二十五日下午驚傳有女高中生墜樓身亡。（圖：取自GOOGLE地圖）

2023/09/25 22:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區1所私立中學，25日下午驚傳有1名年約18歲的高中女學生從4樓墜落1樓地面，女學生失去生命跡象，有老師發現後慌張的為女學生急救；消防人員獲報趕往接手為女學生做CPR，並送到醫院搶救，可惜仍回天乏術。

外傳有民眾聽到女學生家長在醫院急診室外哭訴說孩子疑在學校遭到霸凌，也有人看見女學生家長在醫院哭的很傷心。對此，安平轄區四分局警方面對媒體詢問回應，此案已在25日下午案發後著手調查，警方持續聯絡女學生家屬，其家人相當傷心，迄25日晚間尚未聯絡到家長出面接受調查，還沒有聽說有霸凌的狀況；對於女學生輕生動機原因，警方會對家長、校方師長相關人士做進一步調查。

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警方也說，校方應會對女學生的墜樓身亡事件做相關調查及校安通報，有關校方權責，警方不便介入。

據了解，25日下午3點多，這名18歲的女學生獨自1人從學校教室走出來，再走到4樓位置，接著就發生墜樓的不幸事件。警方初步調查研判女學生墜樓應無外力介入，但警方仍會報請檢察官相驗、查明女學生墜樓原因。

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