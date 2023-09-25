高虹安案法庭解析》一審最關鍵一役！ 3前助理認罪意涵曝光

曾任高虹安立委辦公室行政主任的黃惠玟（白衣）。（記者溫于德攝）

2023/09/25 18:29

〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨籍新竹市長高虹安於立委任內被控詐領助理費46萬30元，台北地院今首度開庭，高辦前幹部陳奐宇、「兔姊」黃惠玟及陳昱愷等3名共同被告「均認罪」，爭取一審緩刑以擺脫訴訟；曾任台北地院法官的律師張耀宇認為，3人均沒有在審理期間「翻供」，象徵檢方舉證及起訴的內容「扎實」，為「一審訴訟的關鍵」，後續案情發展恐不利於主張無罪的高虹安。

高虹安被控詐領立委助理費案，北檢共起訴5名共同被告，除了高虹安被檢方認定為主要被告之外，其餘4人均為曾任職高辦的前助理，而4名助理之中，只有「公衛文」王郁文不認罪，其餘3名助理已於北院今日的首次開庭中認罪。

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張耀宇表示，陳奐宇等3人今天在法庭上認罪，也代表3人已分別在檢方偵查及法院審理期間，自白認罪，因此已取得「減輕或免除其刑」的關鍵門票；至於在偵查階段主張無罪的王郁文，則失去這張減刑的門票，只能在一審力拚無罪。

而此案共有5名被告，扣除已認罪的3人之後，只剩下高虹安及王郁文2人主張無罪；張耀宇分析，3人今天的認罪自白，為「一審訴訟的關鍵」，倘若3人之中有1名被告在法庭上「翻供」，意即推翻檢方起訴的罪名，改做無罪答辯，屆時檢方起訴的證據能力恐出現破口，將成為辯方主攻無罪的著力點。

至於主張無罪的高虹安、王郁文2人，北院已分別排定，於10月2日先傳喚王郁文出庭，另於10月11日傳喚高虹安到庭。

張耀宇指出，王郁文假如一審被判決有罪，勢必也會上訴二審，她若在二審審理期間，改口認罪，可能還有2次減刑的機會，1次減刑是她可以主打自己沒有犯罪所得，第2次減刑可主打「情堪憫恕」，如此，北檢依可處7年以上徒刑之利用職務機會詐取財物罪起訴她，1次減刑後刑期降為3年6月，如獲法官採認「情堪憫恕」而獲得第2次減刑，再減半降為1年9月，即符合「判決2年徒刑以下」的緩刑標準。

由於王郁文只是領薪水的勞工，在高虹安被控詐領助理費一案中，王郁文沒有犯罪所得，只要她於審理期間改口認罪，檢方應不會反對法院對她宣告緩刑。

至於主要被告高虹安，張耀宇認為，她已失去於偵查、審理階段自白認罪的減刑機會，如果最終被法院判決有罪，因她的犯罪所得為46萬30元，已超過被歸類為「情節輕微」的「5萬元以下」標準，也不適用此項減刑，若高虹安於審理期間始終做無罪答辯，沒有自白認罪，自然也不符合「情堪憫恕」的減刑標準，她「至少」將面臨被判決「7年以上有期徒刑」的風險。

張耀宇也引用法條解說「認罪組」與「不認罪組」，分別適用減刑的法條依據，3名前高辦幹部均於偵審期間認罪，分別適用貪污治罪條例第8條第2項（於偵查階段自白）、第12條（犯罪所得5萬元以下，情節輕微），以及刑法第59條（情堪憫恕），分別可獲得3次減刑機會。而屬於「不認罪組」的王郁文，倘若之後於法院審理期間改口認罪，仍可適用貪污治罪條例第12條及刑法第59條，有機會獲得2次減刑機會。

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