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屏東連4年未辦理防災士訓練？ 縣府嚴正澄清

屏東縣政府今天（24日）強調，每年積極參與中央各項防災計畫，自2019年起至今，已完成防災士訓練計有1055人次，共培訓232人次。圖為明揚現場持續搜索。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府今天（24日）強調，每年積極參與中央各項防災計畫，自2019年起至今，已完成防災士訓練計有1055人次，共培訓232人次。圖為明揚現場持續搜索。（記者陳彥廷攝）

2023/09/24 17:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有媒體引用立法院預算中心「2024年中央政府總預算案整體評估報告」指出屏東連4年未辧理防災士訓練，對此，屏東縣政府今天（24日）強調，每年積極參與中央各項防災計畫，自2019年起至今，已完成防災士訓練計有1055人次，共培訓232人次，其中，今年更召募縣內高國中生加入的防災士行列，期望透過各種防災計畫的推動與參與，讓防災教育向下紮根。

屏東縣府表示，防災士是為培養社區民間人士的防災專業，主要使命為協助社區居民提升防災救災的觀念，為讓社會帶來更多安全及保護，屏縣自2019年至今，已完成防災士訓練計有1055人次，參與團體包含身障機構、長照機構、兒少機構、學校、救難團體、土石流防災社區、水患自主防災社區及韌性社區幹部及民眾，盼藉由各領域防災士的組成跟社會影響力，能有效學習災害風險評估、應急處理、災後恢復和重建等相關知識和技能。

縣府指出，目前本府防災士已陸續協助防救災工作，包含每年大型災害防救演練參與、平時災時災情查通報及多元防災宣導工作協助，此外，今年8月20日於消防特搜大隊更辦理首次「防災士精進訓練」，透過「再訓練」的方式來複習與深化防災觀念及急救技術，最後以實作體驗課程，地震傾倒貨櫃屋體驗、濃煙體驗及直升機吊掛等，讓參與精進訓練的夥伴們感受消防工作辛苦外，也對防救災處置更加深刻。

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