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境外註冊FB恐嚇「Lin bay 好油」 刑事局長：跨國協處追查

刑事局長周幼偉（中）強調，任何恐嚇案警察機關定追查到底，絕不寬貸。（記者姚岳宏攝）

刑事局長周幼偉（中）強調，任何恐嚇案警察機關定追查到底，絕不寬貸。（記者姚岳宏攝）

2023/09/24 16:16

〔記者姚岳宏／台北報導〕有關農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘及立法委員王鴻薇的臉書網站粉絲專頁，遭不詳犯嫌恐嚇危害人身安全，刑事警察局長周幼偉今天表示，我國是民主國家，尊重言論自由，但只要言論涉及恐嚇不法，一定嚴辦追查到底，初步已查出涉及恐嚇的臉書IP都註冊在墨西哥、馬來西亞等國，已協請當地聯絡官積極追查，同時指派台北市及新北市警局，加強當事人親友及住家附近相關維安。

周幼偉表示，經查「Lin bay 好油」案犯嫌臉書IP註冊位置設於墨西哥，登記電話屬薩爾瓦多；另立委王鴻薇遭犯嫌二次留言恐嚇的臉書註冊及登入IP紀錄，則分別位於美國、馬來西亞及越南；目前由刑事局國際刑警科尋求國際司法互助管道，透過國際刑警組織發文請求墨西哥、薩爾瓦多警方協助，並通知駐美西、馬來西亞及越南警察聯絡官積極追查中。

周幼偉強調，我國是民主法治國家，言論自由是普世價值，人人均應珍惜及捍衛，對於網路言論倘未有違法情形，警察機關均予以尊重；但只要留言、訊息內容涉及公眾、人身安全恐嚇，引起大眾及個人恐慌，警察機關即依法嚴辦，追查到底，絕不寬貸。

周幼偉說，針對「Lin bay 好油」及立法委員王鴻薇臉書遭恐嚇案，除指派刑事局專責大隊與桃園市、台北市警局共組專案小組，分別報請轄區地檢署檢察官指揮偵辦，並已責由轄區警察機關同步加強當事人、親友及住家附近相關維安措施，防範不法侵害。

刑事局長周幼偉（中）強調，任何恐嚇案警察機關定追查到底，絕不寬貸。（記者姚岳宏攝）

刑事局長周幼偉（中）強調，任何恐嚇案警察機關定追查到底，絕不寬貸。（記者姚岳宏攝）

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