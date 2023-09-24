台南市場旁槍聲震耳嚇人嫌辯玩拉炮 警搜出鎮暴槍法辦

警方在林姓男嫌犯（中者）駕駛的車上搜出一把鎮暴槍與安非他命毒品、手指虎等違禁物。（圖：警方提供）

2023/09/24 12:29

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區金華市場附近，昨（23）日下午有廟會遶境活動，轄區市警六分局金華派出所獲報市場旁巷弄內疑有人開槍，令人恐慌。金華所長賴杰賢即與同仁前往，員警以盤查身分請林姓男嫌犯下車，林男辯是找朋友及車內玩拉炮；但眼尖員警察覺車內有手槍物品，經郭姓車主同意搜索搜出1把鎮暴槍與數包安非他命毒品、手指虎等違禁物，依法送辦。

南市六分局金華所員警接獲民眾報案後，不敢大意，所長賴杰賢即帶優勢警力前報案地點，於10分鐘內找到嫌犯林姓男子（40歲）駕駛的車子，該車車主則是林男的郭姓友人，郭把車子借給林男使用，郭男是自行騎機車前往與林會合。

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員警先以盤查身分為由詢問林男，林男一臉驚恐說是開車到該處尋訪朋友聊天及在車內玩拉炮，車內並無違禁品。多名員警一面盤查林、郭兩人身分；一面觀察車內的情形，有眼尖員警赫見副駕駛座上有1把手槍物品。

警方詢問郭姓車主是否同意員警搜索？郭男表明可以。員警就開車門搜查，果然在車內搜出1把瓦斯填充的鎮暴手槍、安非他命毒品數包及手指虎1支，戳破林嫌謊言，立即逮捕、帶回警所查辦。

林嫌表示，這把鎮暴槍是從網路上買來的，因為最近工作不順、心情不好，才會在該處對空開槍發洩情緒。全案訊後依違反槍砲彈藥刀械、毒品危害防制條例及社會秩序維護法究辦。

市警六分局說，當時廟會活動參與人數眾多，巷弄內人車潮頻繁，所幸鎮暴槍射擊後未造成附近人員傷害或房屋財損情事，但因鎮暴槍槍聲極大，造成附近民眾恐慌，員警能在接獲報案後10分鐘內抓人破案，有助於安定社區治安。

警方在林姓男嫌犯駕駛的車上搜出一把鎮暴槍。（圖：警方提供）

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