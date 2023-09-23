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海洛因吸一口就40年 老藥頭落網掩面：戒不掉

警方瓦解蔡男的販毒集團，逮捕8人。（警方提供）

警方瓦解蔡男的販毒集團，逮捕8人。（警方提供）

2023/09/23 17:32

〔記者王捷／台南報導〕警方追查半年的毒品溯源案，在今天宣布破案，已經60多歲的蔡姓藥頭，正在分裝70多包海洛因，警方為了抓住他，監聽蒐證，掌握了販毒集團的運作方式，蔡男落網後，警方勸他戒毒，但他掩面稱，他從20多歲吸了一口海洛因就過了快40年，怎麼戒都戒不掉，每天都很害怕。

據了解，60多歲的蔡男，大約是在20出頭吸海洛因，別人騙他可以提神，沒想到碰了海洛因後陷入噩夢，即使再累也睡不著，睡著後又會被噩夢嚇醒，繼續依賴毒品，到最後用量越來越大，從毒蟲變藥頭，即使多次出入監獄、勒戒還是戒不了毒品，毒品版圖還擴大，變成底下有藥頭幫他做事的大藥頭。

警方從一件毒品案中溯源，發現蔡男的身影，立刻報請監聽獲准，這是警方少數監聽的案子，後來在經歷4個月調查，終於掌握蔡男身分，他底下的小藥頭年紀也偏大，有小藥頭70歲了還在吸海洛因，警方攻堅時，蔡男正在分藥，現場有70多包分裝好的海洛因，以一包千元的價格販售。

警方從21日開始，再次展開好幾天行動，拘捕了蔡男旗下的小藥頭、藥腳，包含蔡男一共有8名犯嫌落網，蔡男落網時突然掩面，告訴警察他戒不了毒，每天都很害怕，但又需要毒品，每天都後悔在20多歲碰毒品，警方將他們移送後，台南地院都裁定羈押。

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