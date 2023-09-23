影片曝光！台中奧迪男違規併排 騎士猛撞安全帽飛掉破口大罵

機車直接撞上併排違停的奧迪轎車。（民眾提供）

2023/09/23 14:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛奧迪轎車22日違規停車，後方機車陸續閃過，車陣中突見一輛機車疑因恍神未注意，竟直接撞上轎車後車尾，巨大碰撞聲還引起附近商家外出察看，初步判斷肇因係因轎車違規併停導致，將依規定開單告發，而撞擊瞬間影片今天也曝光，確實肇因及責任歸屬將由警方進一步鑑定釐清。

這起事故發生在昨天下午近3時許，地點則是在北區中清路與進化北路口附近，24歲邱男當時騎車沿中清路一段慢車道往太原路二段方向直行時，車頭碰撞路邊違停的奧迪自小客車後車尾，當時22歲的劉姓車主未在車上，現場僅邱男胸口撞傷及手腳擦挫傷、自行就醫。

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警方獲報到場處理，邱男經酒測並無飲酒反應，根據商家提供的監視器顯示，當時路口號誌剛轉為綠燈，車陣中許多騎士陸續閃過該輛轎車，唯獨邱男未注意，疑恍神竟直接撞上，只見他整個人騰空彈起，安全帽瞬間飛掉，氣得他將安全帽重甩地上後破口大罵，準備找人不在車上的車主理論。

據了解，過去就曾發生多起外送員或民眾，因為了閃避路邊違規併排車輛而騎到快車道，因而遭其他後方車輛撞上導致傷亡，警方表示，依據道路交通管理處罰條例第56條第2項規定，汽車駕駛人停車時，有併排停車之情事者，處汽車駕駛人2400元罰鍰，重要的是更可能衍生其他交通事故釀傷亡，併排停車非常不可取。

邱姓騎士氣到破口大罵。（民眾提供）

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