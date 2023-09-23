變裝偷古物老酒 台中警2天抓到竊賊尋回「無價之寶」

曾男戴安全帽，穿著紅色襯衫，提著贓物離開現場。（記者張瑞楨翻攝）

2023/09/23 09:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40多歲陳姓收藏家於住處2樓倉庫，放置的一批古董老酒與文物，本月20日清晨失竊，陳男宣稱價值上百萬元，甚至部分古物文件是「無價之寶」，中市警局一分局很快鎖定前科累累的曾姓男子（47歲）涉案，他偷竊後變裝，騎機車將贓物藏放中市石岡區的住處，全案依竊盜罪嫌偵辦中，不過，陳男感謝警方破案之外，也強調尚有部分贓物流向不明。

陳男並於臉書中呼籲，民眾切勿購買失竊贓物，他強調，他於20日上午發現，住處的大門是開著，陽台窗戶半開，他近10年來蒐藏大量歷史文物被偷竊一空，包含台灣日本時代文物與清代文物，「台中州保甲甲長徽章」、日本時代公學校鈕扣帽徽、日本時代的台鐵徽章，以及「始政40年周年臺灣博覽會會員章與議員紀念章」，台灣總督府 煙酒小賣人組合，還有各種文獻資料、日治時期徽章、清代錢幣約2000枚、日本時代紙鈔與光復後紙鈔類，包括連號紙鈔，另有老酒一批，包含虎骨酒等，以及大陸老高粱酒等老酒約60瓶。

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他強調，住處倉庫內擺放大量古物，不過竊賊只找蒐藏品重點下手，另外，破案之後清點，還是有部分收藏品（贓物）行蹤不明。

中市警局一分局偵查隊接獲陳男報案之後，立即調閱路口監視器，鎖定曾男犯案，他先穿棕紅色襯衫，行竊得手之後，換裝成黑色T恤，騎乘機車將贓物搬到石岡住處，警方於昨天（22日）晚間搜索拘提曾男到案，查扣贓物一批，包括「大同寶寶」、鳥類與玳瑁（海龜）標本，各種錢幣等，全案預計於今天中午，依竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

曾男換穿黑色衣服，用機車把贓物載到石岡住處。（記者張瑞楨翻攝）

警方逮捕曾男（右），查扣老酒與各種錢幣，包括玳瑁標本等物品一批。（記者張瑞楨翻攝）

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