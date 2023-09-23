牙醫偷吃女病患 丈夫死後妻告贏小三

牙醫偷吃女病患 遭同為牙醫妻捉包。圖為情境照。（圖取自freepik）

2023/09/23 07:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市李姓牙醫師與同為牙醫郭姓女子結為夫妻，郭女為照顧一對出國求學的子女，遠居國外，李獨自在高雄開業看診，竟與女病患發展不倫戀情，多年後遭返台妻子意外捉包最後離婚收場，不到半年，李男因病身亡，郭女仍對破壞她婚姻的魏姓女子提告求償，法院判賠20萬元，可上訴。

判決指出，原告郭女主張，其與李姓牙醫師（已歿）於1996年5月結婚，婚後育有1子1女，皆送到加拿大求學，郭女為照顧子女，也隨同出國，獨留李在台開業看診。

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2020年間，因女兒意外在父親的雲端儲存空間中，發現父親多次與女子國內、外同遊同宿之照片、錄影，郭女始知丈夫與女病患出軌事實，李男不倫戀東窗事發後，同年12月李以買賣為由將其名下房屋贈與予魏女。

兩夫妻關係紛擾多年後，去年3月24日離婚，同年9月即因病死亡，郭女稱與丈夫結婚多年，始終認真經營家庭、悉心照顧子女，本欲與丈夫共度晚年退休生活，侵權行為而精神上蒙受重大痛苦，依民法請求被告賠償精神慰撫金100萬元。

魏女辯稱，交往初並不知李尚未與前妻離婚，直到2020年才發現李身分證配偶欄未空白，即已李斷絕關係。但法院勘驗先前李與妻兒對話錄音，在妻女的逼問下，說出早在2019年魏女就知情，橋頭地院判魏女敗訴需賠償20萬元。

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