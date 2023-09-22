獨家》女宿舍用男舍監直闖澡堂找人！ 家長爆料「有妨害性自主前科」

擔任宿委的女學生在宿舍浴室洗澡，男舍監卻跑到澡堂找她，女學生嚇得報警。（示意圖，記者花孟璟攝；本報合成）

2023/09/22 19:42

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮某高中去年雇用男性職員在女生宿舍擔任輔導員（舍監），但該名男性舍監卻在日前跑進女宿舍澡堂，受驚的女學生昨由家長陪同報案；其他家長向本報投訴，案件才曝光。校方表示，今天已將舍監改調其他行政工作，校方也已啟動性平機制進行調查，若犯案屬實會予解職。

40歲男舍監是在去年10月到該所高中報到，擔任女生宿舍輔導員，先前是在花蓮南區鄉鎮的國中擔任行政人員，有公務人員資格，在男舍監進入女宿澡堂爭議事件發生後，家長經側面了解，竟發現男舍監在2008年涉案未成年人妨害性自主，被法院判決1年3個月，緩刑3年；2021年又涉犯恐嚇罪，被法院判處拘役10日、緩刑2年。

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女宿的男舍監有妨害性自主前科，消息在家長間傳開後紛紛表示「無法原諒」。家長投訴說，受害女學生在女宿舍浴室洗澡，男舍監卻突然跑到女宿公共澡堂指名要找她，女學生驚嚇向學校反映，校方卻沒有處理，事後女學生愈想愈不舒服，昨天由家長陪同到警局報案。

家長說，女學生曾抱怨，男舍監會「不敲門進入女學生房間」，還曾凌晨2點傳訊息給女學生，由於宿舍內女生通常都穿著輕鬆、清涼，批評「用男舍監非常不妥」，曾找議員幫忙與學校溝通，學校卻搬出「性別平等工作法」、舍監工作不應「限女性」等理由，結果現在傳出舍監有前科，他忍不住罵「哪一個有女兒的爸爸可以接受？」

舍監得知女學生報案後激動喊冤，校方轉述，舍監強調說「他只是去找人」、當公務員好好的「自己沒有那麼笨」，對於被誤解也一度表示要辭職。對此學校校長說，今天已將舍監改調其他行政工作，不會再接觸到住宿生。

高中校長表示，女學生是學校宿舍委員，常與舍監搭配宿舍工作，而男舍監當晚有事找女宿委才會跑到澡堂，目前瞭解舍監未進入浴室內，沒有碰到女學生身體；校長也說，學校今天啟動性平調查機制，將由外聘性平委員負責調查，若犯案屬實，將追究行政責任予以解聘。

校長也坦言，近來確實有住宿生抱怨，男舍監在澡堂修水電的同時「有人正在洗澡」，造成女學生心理上不舒服，鬧得不愉快，但男舍監二月才新婚，無法想像他會有犯意，會再審慎處理男性舍監的工作及任用問題。

學校主任說，該校努力推性別平等教育，基於性別平等工作權保障，並未限制舍監任用「限女性」，「前一任舍監也是男生」，男舍監在女宿舍主要負責行政及修繕工作，查房有女性教官處理。該名男舍監他一年來工作認真，除應付大夜班突發的學生發燒、送醫等意外狀況，也會幫忙修繕水龍頭、燈具，任用前人事室也有各方查證，包括查詢不適任教育人員系統「沒有男舍監的名字」，任用也符合公務人員消極資格，強調任用過程一切合法。

擔任宿委的女學生在宿舍浴室洗澡，男舍監卻跑到澡堂找她，女學生嚇得報警。（示意圖，記者花孟璟攝）

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