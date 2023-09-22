防疫旅館女服務生疑噴藥中毒遭開除 勞資協調破裂竟以死明志

高雄一名防疫旅館的女員工認為自己中毒須在家休養卻被老闆開除，勞資協調破裂後竟想不開。示意圖。（資料照）

2023/09/22 15:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕譚姓女子疫情期間在愛河某防疫旅館（現已歇業）當服務生，她疑似在衛生局人員噴藥清消時不慎中毒，養病期間被旅館開除，她跟旅館勞資調解失敗後竟想不開輕生，譚的父母替愛女討公道，怒告求償118萬餘元，但法官認為，譚女生病原因與噴藥無關，加上旅館確實經營出現困難才開除她，因此只判旅館須賠8千多元。

判決指出，譚姓女子於2021年9月到愛河某旅館工作，當時正值武漢肺炎肆虐全球之際，該旅宿業者為增加收入，同年6月已配合政府防疫工作轉型為防疫旅館，由譚女協助客人辦理住宿事宜、送餐至客房，還要負責大廳一樓日常清潔及消毒工作。

請繼續往下閱讀...

去年2月8日下午2點多，高市衛生局人員到旅館噴藥消毒後，譚女出現身體不適，經送醫治療後，譚女認為自己中毒須在家休養，並要求旅館需給付職災醫療補償及工資補償，勞資雙方協調破裂後，旅館業者於4月以公司虧損及業務緊縮為由解僱譚女，譚女心情大受影響，同年8月輕生亡。

譚女的父母不拾愛女，向旅館提告求償118萬餘元討公道。高雄地院審理時，旅館業者喊冤，稱衛生局人員來消毒時，譚女也配戴防護面罩及口罩，且是在消毒後一個多小時後才出現身體不適就醫，與中毒無關，且譚女提告過失傷害也被檢方不起訴處分，旅館確實出現經營困難，才會解僱她。

法官根據多家醫院診斷報告，認定譚女身體不適原因與中毒無關，且旅館的總收入從每月40至80萬元，掉到每月僅20多萬，確實受疫情影響甚鉅，但公司未提撥足額的退休金到譚女勞保專戶，以及少給職業災害醫療費用，判旅館業者應賠8千多元，可上訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法